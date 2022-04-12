疫情也開始影響iPhone供應鏈 和碩上海、昆山廠停工

上海疫情日益嚴重，封城舉措實施兩周後，現在連蘋果iPhone供應鏈也受到影響！和碩今（12）日證實，上海廠、昆山廠暫時停工，「實際復工時間待當地政府通知」；素有最強蘋果分析師之稱的天風國際證券分析郭明錤認為，和碩可能要等4月底、5月初才能完全恢復生產，然而，若是疫情持續延燒，封城時間越來越長，恐怕會對消費信心造成影響，不利今年下半年消費電子出貨表現。

和碩董事長童子賢3月底才對外表示，和碩蘇州廠、上海廠區戒慎小心，「生產沒有停、出貨也沒有停」，僅將局部疑慮單位隔離，廠區幾萬人都還是持續在運作；他預估影響時程約1-2個月，全年目標受影響程度有限。

然而，上海市進入「全域靜態管理」迄今已超過10天，疫情不僅未見緩解跡象，單日確診數甚至突破兩萬大關，這也意味著上海疫情越來越嚴峻。

和碩上海廠、昆山廠也受疫情影響而停工，和碩對外發出聲明，「為配合當地政府對新冠肺炎疫情防疫工作，目前暫時停工，實際復工時間待當地政府通知。」

和碩表示，會配合當地政府規定採取應變措施，以確保員工安全與健康，同時，也會與客戶及供應商保持密切聯繫，並與當地政府積極合作，盡快達成復工。

郭明錤指出，和碩上海、昆山組裝廠停止生產後，富士康短期間可以填補供應缺口，「當然，這個假設的前提是富士康維持正常營運、和碩可以逐漸恢復，在這樣的情況下，對iPhone供應的影響是短期且有限的。」

然而，新冠肺炎疫情未來發展難以預測，郭明錤說，「蘋果擁有最好的供應鏈管理能力，且與中國政府關係良好，我認為，蘋果可以將封城對供應的影響降到最低。」然而，隨著封城時間越來越長，這不僅會影響消費者信心，也不利今年下半年消費性電子產品（含蘋果產品）的整體出貨表現。