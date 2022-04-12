快訊

楠梓產業園區環評過關 高市府：台積電6月可望建廠

慶祝建交30年竟送以色列政府「竊聽器保溫杯」？陸使館回應

疫情也開始影響iPhone供應鏈 和碩上海、昆山廠停工

聯合報 / 記者馬瑞璿／台北即時報導

上海疫情日益嚴重，封城舉措實施兩周後，現在連蘋果iPhone供應鏈也受到影響！和碩今（12）日證實，上海廠、昆山廠暫時停工，「實際復工時間待當地政府通知」；素有最強蘋果分析師之稱的天風國際證券分析郭明錤認為，和碩可能要等4月底、5月初才能完全恢復生產，然而，若是疫情持續延燒，封城時間越來越長，恐怕會對消費信心造成影響，不利今年下半年消費電子出貨表現。

和碩董事長童子賢3月底才對外表示，和碩蘇州廠、上海廠區戒慎小心，「生產沒有停、出貨也沒有停」，僅將局部疑慮單位隔離，廠區幾萬人都還是持續在運作；他預估影響時程約1-2個月，全年目標受影響程度有限。

然而，上海市進入「全域靜態管理」迄今已超過10天，疫情不僅未見緩解跡象，單日確診數甚至突破兩萬大關，這也意味著上海疫情越來越嚴峻。

和碩上海廠、昆山廠也受疫情影響而停工，和碩對外發出聲明，「為配合當地政府對新冠肺炎疫情防疫工作，目前暫時停工，實際復工時間待當地政府通知。」

和碩表示，會配合當地政府規定採取應變措施，以確保員工安全與健康，同時，也會與客戶及供應商保持密切聯繫，並與當地政府積極合作，盡快達成復工。

郭明錤指出，和碩上海、昆山組裝廠停止生產後，富士康短期間可以填補供應缺口，「當然，這個假設的前提是富士康維持正常營運、和碩可以逐漸恢復，在這樣的情況下，對iPhone供應的影響是短期且有限的。」

然而，新冠肺炎疫情未來發展難以預測，郭明錤說，「蘋果擁有最好的供應鏈管理能力，且與中國政府關係良好，我認為，蘋果可以將封城對供應的影響降到最低。」然而，隨著封城時間越來越長，這不僅會影響消費者信心，也不利今年下半年消費性電子產品（含蘋果產品）的整體出貨表現。

和碩 疫情 上海

延伸閱讀

上海重回以物易物 可樂是「食物交換鏈」最頂層能換任何東西

上海疫情拐點是否已經出現？專家：要進一步觀察

郭明錤：30%訂單被砍 AirPods 3產線開始雙休

等好久！蘋果AirPods Pro 2傳下半年登場 外型大變動、這一款恐下架

相關新聞

楠梓產業園區環評過關 高市府：台積電6月可望建廠

高市環評大會今天通過楠梓產業園區設置計畫。高市府經發局表示，預計4月底完成園區核定程序、5月完成土地點交及廠商取得建照，...

台積電高雄設廠案 環評大會審查通過！

高雄市政府舉行第72次環境影響評估審查委員會，審議楠梓產業園區環境影響說明書。台積電高雄設廠案經過兩次專案小組會議及今天...

當年郭董追4年娶到日企業 如今要以速度取勝 從日廠手上吃下電動車新市場？

2016年4月，時任鴻海（2317）董事長郭台銘歷經四年追求後，終於在大阪與日本夏普簽署投資協議，正式入主這家日本百年家電大廠，是當時台灣金額最大外國企業併購案，也是極少數日本大企業被台資入主的案例。

力積電Q1毛利率衝破50% 快追上台積電

晶圓代工廠力積電（6770）今（12）日召開法說並公布第1季財報，毛利率衝破50%大關，直逼晶圓代工龍頭台積電（2330...

力積電：部分成熟製程產能鬆動 但至第3季仍滿載

晶圓代工大廠力積電今日參加交易所法說會公布首季稅後純益66.22億元、每股純益達1.85元，創單季獲利新高；單季毛利率達...

元宇宙催動 晶瑞光半導體鏡片業務蓄勢待發

元宇宙引爆科技新世代的來臨，並為應用於VR（虛擬實境）及AR（擴增實境）應 用的鏡 頭 及光學元件加快設計腳步。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。