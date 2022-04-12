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力積電Q1毛利率衝達51% 緊追台積電

經濟日報 / 記者林思宇／即時報導

力積電（6770）今（12）日公布今年第1季營運成果，第1季營收達207.08億元，淨利逾66億元，每股盈餘為1.85元，毛利率達51%，是近年最好的紀錄，緊追晶圓代工老大哥台積電（2330）。

力積電今日舉行線上法說會，總經理謝再居表示，由於長約持續進行加上匯率有利，下半年的毛利率將比上半年好幾個百分點。今年確實沒有客戶願意以較高的價格搶產能，但產能還是滿載，預估到第三季都不會有變。

至於成熟製程價格，謝再居說，已經漲到一定的程度，且因長約保護，也無法漲價，這樣的價格將會維持一段時間。

相較於其他晶圓代工到國外設廠，謝再居直言，目前力積電無此計畫。

力積電受惠於記憶體、邏輯和MOSFET等晶圓代工需求，漲價效應從去年第4季開始發酵，加上產品組合優化，今年第1季表現亮眼。

從產品別來看，今年第1季動態隨機存取記憶體產品（DRAM FDY）占31%，其次是高壓邏輯驅動晶片（HV）占27%，再其次是分離式元件產品（Discrete）占11%排第三。

晶圓代工 力積 毛利率

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