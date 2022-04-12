海關推全時監控 預計2023年起每車補助1萬元

海關推動物聯網全時監控建置計畫，預計今年7月1日起將逐步展開試營運，關務署副署長陳依財今（12）日呼籲業者，盡速安裝即時追蹤裝置，未來關務署將給予獎勵，預估2023年起提供補助，累計拖運次數達十次門檻，每輛車每年至多可獲1萬元補助，首年預計補助900台車。

換言之，越早加入，拖運次數越能盡早達標，就越有機會可享有補助。

過去貨物在端點間移動，最早期僅能透過海關人力查緝，後來雖導入電子封條，但電子封條僅在貨物進站、出站時，讀取資料並儲存，但接下來走向「全時監控」，貨物在端點與端點之間移動，將全程記錄，並即時將資料傳送到海關，走私將無所遁形。

關務署為推動全時監控，已提出《關稅法》修法，強制規定經海關指定的保稅運貨工具，應裝置即時追蹤系統，並維持系統正常運作，不過目前關稅法仍躺在立法院，修法尚未完成。

現階段雖尚未強制，但為吸引業者及早加入，關務署將先祭出獎勵措施，計畫爭取預算，在2023年、2024年兩年提供業者補助，業者加裝即時追蹤系統，且拖運次數達到至少十次以上的門檻，每一台車可獲1萬元補助，預計第一年補助900台，第二年再視實際情況檢討。

關務署官員表示，加裝追蹤系統對業者而言，每台車約2萬元，但若是採租賃方式，月租費大約僅300元左右，關務署未來提供的補助，對業者前期導入而言是很大的幫助，可大幅減輕成本。

此外也規畫減半收取保證金、簡化操作程序等配套，讓業者能夠「無痛」加入全時監控的行列。

關務署表示，業者安裝即時追蹤裝置後，其貨物動態及貨櫃(箱)保全狀態皆可由海關即時監控，走私風險相對降低，海關可將查核資源集中鎖定高風險貨物進行有效監管。