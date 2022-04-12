快訊

楠梓產業園區環評過關 高市府：台積電6月可望建廠

慶祝建交30年竟送以色列政府「竊聽器保溫杯」？陸使館回應

聽新聞
test
0:00 / 0:00

力積電：部分成熟製程產能鬆動 但至第3季仍滿載

聯合報 / 記者簡永祥／台北即時報導
力積電總經理謝再居證實部分成熟製程產能鬆動，但力積電已做出對策，產能到第3季仍滿載。圖/聯合報系資料照片
力積電總經理謝再居證實部分成熟製程產能鬆動，但力積電已做出對策，產能到第3季仍滿載。圖/聯合報系資料照片

晶圓代工大廠力積電今日參加交易所法說會公布首季稅後純益66.22億元、每股純益達1.85元，創單季獲利新高；單季毛利率達50.8%，同寫新高。不過力積電坦承部分成熟製程產能鬆動，但公司已將產能轉而支援其他晶片，因而到第3季仍將滿載。

力積電並反駁市場法人預估明後年晶圓代工產能將供過於求的論述，力積電總經理謝再居表示，台積電擴建14個新廠，主要集中先進製程產能，生產用於伺服器的中央處理器、繪圖晶片，這些晶片翎需搭配很多的成熟製程晶片，這部分正好力積電的成熟製程可以滿足市場需求。

但謝再居坦言，近期部分晶片如面板驅動IC及影像感測器等，產能有鬆動，不過力積電已將這部分的產能轉去支應需求仍很強勁的電源管理IC、混合訊號、開發車用產品，因而並不會對力積電造成影響，公司到第3季產能仍是滿載。

至於法人關注的晶圓代工價格，力積電證實價格已漲到一定程度，很多客戶去年年中都已經簽下長約（LTA），因而無法再漲價，但也大部分簽訂長約，預期今年營運但代工價格都持穩。

至於新廠進度，力積電表示，受到設備交貨期拉長影響，進度比預期落後約1.5個月，銅鑼廠預定第4季開始裝機，明年第1開始小量試產，預估2023年第3季或第4才有一些產能貢獻，大量產出會落在2024年，公司規劃將月產能提高到2.5萬片到3.5萬片，其中2萬片客戶有簽約，1.1~1.2萬片承接由竹科晶圓1、2廠移出的產能，預估2024年下半年開始貢獻獲利。

至於車用產品占比，目前約占營收6~7%，但未來有很多新產品會陸續加入，預估到2025年，占比將達到12~15%。

謝再居強調，苗栗銅鑼廠可滿足力積電未來5到8年成長需求，且台灣生產具成本優勢，並不考慮赴國外設廠。

力積 晶圓代工 晶片

延伸閱讀

力積電Q1毛利率衝破50% 快追上台積電

現在的聯電是老天的新禮物嗎？ 分析師：破45才是

半導體供應鏈生態改變 研調：封裝交期拉長至50週

熱錢撤退 台股外資賣340億

相關新聞

楠梓產業園區環評過關 高市府：台積電6月可望建廠

高市環評大會今天通過楠梓產業園區設置計畫。高市府經發局表示，預計4月底完成園區核定程序、5月完成土地點交及廠商取得建照，...

台積電高雄設廠案 環評大會審查通過！

高雄市政府舉行第72次環境影響評估審查委員會，審議楠梓產業園區環境影響說明書。台積電高雄設廠案經過兩次專案小組會議及今天...

當年郭董追4年娶到日企業 如今要以速度取勝 從日廠手上吃下電動車新市場？

2016年4月，時任鴻海（2317）董事長郭台銘歷經四年追求後，終於在大阪與日本夏普簽署投資協議，正式入主這家日本百年家電大廠，是當時台灣金額最大外國企業併購案，也是極少數日本大企業被台資入主的案例。

力積電Q1毛利率衝破50% 快追上台積電

晶圓代工廠力積電（6770）今（12）日召開法說並公布第1季財報，毛利率衝破50%大關，直逼晶圓代工龍頭台積電（2330...

力積電：部分成熟製程產能鬆動 但至第3季仍滿載

晶圓代工大廠力積電今日參加交易所法說會公布首季稅後純益66.22億元、每股純益達1.85元，創單季獲利新高；單季毛利率達...

元宇宙催動 晶瑞光半導體鏡片業務蓄勢待發

元宇宙引爆科技新世代的來臨，並為應用於VR（虛擬實境）及AR（擴增實境）應 用的鏡 頭 及光學元件加快設計腳步。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。