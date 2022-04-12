力積電：部分成熟製程產能鬆動 但至第3季仍滿載

晶圓代工大廠力積電今日參加交易所法說會公布首季稅後純益66.22億元、每股純益達1.85元，創單季獲利新高；單季毛利率達50.8%，同寫新高。不過力積電坦承部分成熟製程產能鬆動，但公司已將產能轉而支援其他晶片，因而到第3季仍將滿載。

力積電並反駁市場法人預估明後年晶圓代工產能將供過於求的論述，力積電總經理謝再居表示，台積電擴建14個新廠，主要集中先進製程產能，生產用於伺服器的中央處理器、繪圖晶片，這些晶片翎需搭配很多的成熟製程晶片，這部分正好力積電的成熟製程可以滿足市場需求。

但謝再居坦言，近期部分晶片如面板驅動IC及影像感測器等，產能有鬆動，不過力積電已將這部分的產能轉去支應需求仍很強勁的電源管理IC、混合訊號、開發車用產品，因而並不會對力積電造成影響，公司到第3季產能仍是滿載。

至於法人關注的晶圓代工價格，力積電證實價格已漲到一定程度，很多客戶去年年中都已經簽下長約（LTA），因而無法再漲價，但也大部分簽訂長約，預期今年營運但代工價格都持穩。

至於新廠進度，力積電表示，受到設備交貨期拉長影響，進度比預期落後約1.5個月，銅鑼廠預定第4季開始裝機，明年第1開始小量試產，預估2023年第3季或第4才有一些產能貢獻，大量產出會落在2024年，公司規劃將月產能提高到2.5萬片到3.5萬片，其中2萬片客戶有簽約，1.1~1.2萬片承接由竹科晶圓1、2廠移出的產能，預估2024年下半年開始貢獻獲利。

至於車用產品占比，目前約占營收6~7%，但未來有很多新產品會陸續加入，預估到2025年，占比將達到12~15%。

謝再居強調，苗栗銅鑼廠可滿足力積電未來5到8年成長需求，且台灣生產具成本優勢，並不考慮赴國外設廠。