力積電Q1毛利率衝破50% 快追上台積電

晶圓代工廠力積電（6770）今（12）日召開法說並公布第1季財報，毛利率衝破50%大關，直逼晶圓代工龍頭台積電（2330）的水準，稅後純益66.22億元、季增6.8%，每股純益1.85元，單季毛利率、獲利與EPS同創新高。

力積電今年首季營收達207.08億元，季增4.8%，毛利率51%、季增3個百分點，營益率40%、季增2個百分點；稅後純益66.22億元、季增6.8%，每股純益1.85 元。

力積電受惠記憶體、邏輯和MOSFET等晶圓代工需求強勁，營運價量齊揚，加上記憶體、邏輯產品漲價效益從去年第4季起陸續發酵，及產品組合優化，去年第4季毛利率衝至48%，今年更首度衝破50%大關。

從產品別來看，力積電第1季DRAM FDY營收占比 31%，HV（高壓邏輯驅動晶片）營收占比 27%，分離式元件11%，電源管理晶片9%，利基型DRAM 7%，CIS 6%，嵌入式邏輯產品6%，NAND Flash 3%。

總經理謝再居指出，目前產能還是滿的，預估到第3季都不會有變化， 再加上受長約保護、生產效率改善與匯率助攻下，下半年毛利率將比上半年好「幾個百分點」。