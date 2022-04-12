快訊

台中今+26例公布4頁足跡 男歌迷北上聽阿妹演唱會染疫

股價一度探至552元…台積電到底跌完沒？法人這麼說

亞馬遜訂單倍增、電動車出貨 良維Q2業績估季增兩位數

經濟日報 / 記者蕭君暉／即時報導
良維董事長李淳正。記者蕭君暉／攝影
良維董事長李淳正。記者蕭君暉／攝影

線材廠良維（6290）2022年來自亞馬遜AWS資料中心訂單倍增，加上美系等電動車新產品開始出貨，預估2022第2季營收將季增兩位數，下半年營運優於上半年，該公司成功轉型至雲端資料中心與電動車兩大毛利較高的事業，新產品毛利率至少30%到40%，2022年的獲利水準，將明顯優於營收的成長幅度。

良維過去是蘋果線材主力供應商，該公司預估，蘋果占營收比重將由過去的超過四成，降至21%，由於來自亞馬遜AWS訂單倍增，雲端資料中心的營收占比將由6%拉升到10%至12%，電動車營收占比也將快速拉升到8%到9%。

良維目前在電動車的客戶包括美國電動車充電龍頭ChargePoint，美國新創電動車廠L公司與Fisker，以及全球最大汽車代工廠麥格納等，出貨的產品包括充電槍、充電樁、電動車的電池線束等，這些都是屬於大電流與單價較高的產品。

良維董事長李淳正表示，電動車相關產品需求量很大，預期2022年5月通過安規認證後，第2季開始大量出貨，下半年業績將優於上半年，由於許多車廠的數量一開始是2萬輛，後來倍增至5萬輛，成長幅度驚人，加上美國拜登政府加速衝刺設立充電裝置，歐洲加油站也在布局，因此，電動車相關展望非常強勁。

良維指出，雲端資料中心與電動車都是大電流、高電壓的產品，毛利率都要抓到30%到40％，至於蘋果也是衝刺高單價的新產品，該公司2022年全力衝刺獲利，預期將比營收表現更亮眼。

在產能方面，良維指出，由於該公司在中國大陸的廠房主要是在廣西，不受疫情影響。另外，泰國新廠現在正在試產中，預定5月開始量產，這些都是為了迎合暢旺的需求而擴增產能。

電動車 營收

延伸閱讀

英國Top Gear公布電動得獎名單！Tesla竟沒上榜？

當年郭董追4年娶到日企業 如今要以速度取勝 從日廠手上吃下電動車新市場？

通膨時代錢變薄 法人：投資抓住「量增價漲」趨勢產業

Toyota、Nissan擬在電動車導入固態電池 最快這一年啟用

相關新聞

台積電高雄設廠案 環評大會審查通過！

高雄市政府舉行第72次環境影響評估審查委員會，審議楠梓產業園區環境影響說明書。台積電高雄設廠案經過兩次專案小組會議及今天...

當年郭董追4年娶到日企業 如今要以速度取勝 從日廠手上吃下電動車新市場？

2016年4月，時任鴻海（2317）董事長郭台銘歷經四年追求後，終於在大阪與日本夏普簽署投資協議，正式入主這家日本百年家電大廠，是當時台灣金額最大外國企業併購案，也是極少數日本大企業被台資入主的案例。

元宇宙催動 晶瑞光半導體鏡片業務蓄勢待發

元宇宙引爆科技新世代的來臨，並為應用於VR（虛擬實境）及AR（擴增實境）應 用的鏡 頭 及光學元件加快設計腳步。

上海、昆山疫情封控 電子組裝廠長短料問題再度加劇

中國本土疫情擴大，自3月起上海市政府採取分區封城，鄰近上海的電子業生產重鎮-昆山市也受影響。

研調：上海、昆山封控 ODM廠長短料問題加劇

大陸本土疫情擴大，TrendForce指出，在人力與物流受管制，交通運輸幾近停擺的情形下，讓周邊OEM、ODM廠僅能依賴...

iPhone也遭殃？ 上海、昆山廠傳停工 和碩這樣說

天風國際證券分析師郭明錤週一晚間在推特表示，在上海、昆山廠封城影響下，蘋果iPhone第二大組裝廠和碩（4938）在上海...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。