亞馬遜訂單倍增、電動車出貨 良維Q2業績估季增兩位數

線材廠良維（6290）2022年來自亞馬遜AWS資料中心訂單倍增，加上美系等電動車新產品開始出貨，預估2022第2季營收將季增兩位數，下半年營運優於上半年，該公司成功轉型至雲端資料中心與電動車兩大毛利較高的事業，新產品毛利率至少30%到40%，2022年的獲利水準，將明顯優於營收的成長幅度。

良維過去是蘋果線材主力供應商，該公司預估，蘋果占營收比重將由過去的超過四成，降至21%，由於來自亞馬遜AWS訂單倍增，雲端資料中心的營收占比將由6%拉升到10%至12%，電動車營收占比也將快速拉升到8%到9%。

良維目前在電動車的客戶包括美國電動車充電龍頭ChargePoint，美國新創電動車廠L公司與Fisker，以及全球最大汽車代工廠麥格納等，出貨的產品包括充電槍、充電樁、電動車的電池線束等，這些都是屬於大電流與單價較高的產品。

良維董事長李淳正表示，電動車相關產品需求量很大，預期2022年5月通過安規認證後，第2季開始大量出貨，下半年業績將優於上半年，由於許多車廠的數量一開始是2萬輛，後來倍增至5萬輛，成長幅度驚人，加上美國拜登政府加速衝刺設立充電裝置，歐洲加油站也在布局，因此，電動車相關展望非常強勁。

良維指出，雲端資料中心與電動車都是大電流、高電壓的產品，毛利率都要抓到30%到40％，至於蘋果也是衝刺高單價的新產品，該公司2022年全力衝刺獲利，預期將比營收表現更亮眼。

在產能方面，良維指出，由於該公司在中國大陸的廠房主要是在廣西，不受疫情影響。另外，泰國新廠現在正在試產中，預定5月開始量產，這些都是為了迎合暢旺的需求而擴增產能。