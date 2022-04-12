三大平台助攻 技嘉今年業績力拚兩位數成長

技嘉（2376）董事長葉培城今（12）日表示，2022年第2季雖然是傳統淡季，但是上半年業績不會比去年同期差，下半年在英特爾、超微（AMD）與ARM都推出新產品，以及該公司這兩三年積極拓展新客戶與新市場的帶動下，今年仍將兩位數成長。

技嘉今天舉行線上法說會，針對烏俄戰爭的影響？他說，消費產品有些影響，商用產品不受影響。對於俄羅斯禁運，目前都遵循政府法令辦理，將拓展其他地區業績，彌補這方面的營收。

至於顯示卡展望？技嘉表示，需求仍在，從供應端來看，影響不明顯，目前通路顯示卡價格調降到合理價位，讓消費者可以買到需要的產品，是正向的發展。

對於顯示卡降價是否影響獲利？技嘉表示，終端市場適當調整價格，短期內有影響，隨著2022第2、3季新顯示卡上市，會沖淡價格壓力，對下半年展望樂觀，尤其專業電競會購買新卡。

葉培城強調，顯卡價格對供應商的影響還好，電競市場還是沒被滿足，還是不夠，2022下半年新產品推出之後，狀況會不一樣。第1季業績有成長，第2季稍差一些，但還是小幅成長，下半年新產品上來之後，相當樂觀，將重回成長曲線，2022全年來看沒有太大影響，因為下半年會追回來。

在庫存方面，技嘉表示，顯示卡通路庫存過去是一到兩周，有些是空的，現在回到三、四周正常水準，目前是健康狀況。

在伺服器方面，技嘉表示，伺服器成長仍看好，到年底仍有雙位數成長，蠻有信心，市場需求仍在。至於為何分割網通伺服器事業？葉培城說，外界造成誤解，技嘉不是循緯穎模式，分割之後仍是100%技嘉子公司，目前沒有任何IPO規劃，分割只是考量集團內部運作的不同而已，股權與合併報表都不受影響。

在零組件缺貨方面？技嘉表示，只有伺服器材料有缺，大陸封控，使得交貨延誤，我們有一個月安全庫存，加上還有不少海外倉庫，影響不大，同時，也啟動華南其他地區供應商備案。