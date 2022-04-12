茂達爭取產能 可望推升營收季季高

IC設計廠茂達（6138）於12日參與櫃買市場業績發表會，該公司董事長暨總經理王志信表示，目前看來，公司第2季的表現應當會優於第1季，而第3季的表現也將比本季來得好。

茂達3月業績創新高，帶動首季合併營收達19.39億元，也是單季新紀錄，季增7.2％、年增28.3％。該公司首季的營收結構中，風扇馬達驅動IC約占42%，電源管理IC則占25%。

談到訂單供需情況，王志信指出，電源管理IC的供應依然頗緊，桌上型電腦應用需求有放緩，至於NB方面，消費性機種應用下滑，但商用機種動能仍強，現在既有產品需求與供給的BB值仍有約1.1。客戶端有長短料現象，當出現長料狀況，茂達就會把產品挪移給其他客戶，去年是每個客戶來都對每個品項都要貨，現在則是可以把產品供應給真正有需要的客戶。

同時，除了既有產品線，王志信也提到，茂達陸續推出新產品，這部分需要更多晶圓代工產能的支持。近期確實有晶圓代工廠釋出更多額度，首季業績表現來自去年第4季的產能挹注，今年2、3月時拿到更多額度，接下來第2季所得產能應當也會高於首季，下半年規劃也可爭取更多產能。