弘凱首季營收降溫 預期第2季回升

LED廠弘凱（5244）今年第1季營收降溫，低於上季及去年同期表現，該公司表示，先前堔圳廠營運短暫封城影響，但影響情況不大，主要由於去年上半年接獲疫情受惠的抗菌紫外光LED產品，在基期提高下，今年首季營收相對較低，但預期第2季起營運將有明顯回升。

弘凱第1季營收為2.61億元，較上季下滑15.22%，也較去年同期衰退19.96%，顯示該公司今年第1季營收表現明顯降溫。

該公司指出，先前深圳封城影響並不大，主要由於該公司去年因中國疫情爆發，接獲一個大型專案，主要是因應疫情生產具紫外光殺菌的LED燈具，該筆專案訂單大約去年2月至5月出貨，在去年基期拉高下，今年首季營收呈現下滑。

不過，該公司表示，目前接單情況不錯，其中車用光源近年來陸續取得多家國際車用零組件廠商認證，預期今年應有兩位數成長幅度。智能居家因公司筆電類產品聚焦高階、電競及商用機種，公司又推出小尺寸傳感器封裝等新品，預期今年成長動能有機會延續。

亮化顯示主要係與客戶合作開發廣告顯示玻璃屏幕使用的超小尺寸封裝LED--iCLED系列產品，雖然景觀照明專案可能受到疫情遲未落幕影響，但在企業商辦、大型商場、展示櫥窗方面的需求可能相對穩定，因此，預期第2季開始營運將會有明顯的回升。