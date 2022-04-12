元太攜手京東方、群創等6家模組廠 推展彩色電子紙應用

全球電子紙領導廠商E Ink元太科技（8069）今（12）日宣布， 結合6家電子紙模組合作夥伴，包括：京東方、DKE東方科脈、江西興泰科技、群創光電（3481）、清越科技、亞世光電，攜手全力推展E Ink Gallery™ Palette及E Ink Gallery™ Plus彩色電子紙應用。

元太表示，E Ink Gallery Plus為採用E Ink最新的 ACeP™技術的全反射式的彩色電子紙顯示器，透過青色、洋紅、黃色、白色等四種彩色電子墨水粒子，實現了包含八種原色的全色域顯示效果。而E Ink Gallery Palette則是基於E Ink ACeP 技術，發展出支援一般顯示看板使用率最高的七種顏色，包括黑色、白色、紅色、黃色、藍色、綠色和橘色，非常適合低秏電，僅需有限色彩顯示的電子紙應用，適用於零售、教育、辦公、交通、醫療、工業、物流等各個領域。

元太董事長李政昊表示：「隨著電子紙產品與應用範疇、以及電子紙產業規模持續成長，E Ink做為電子紙技術領導廠商，號召生態圈的模組夥伴公司一起合作，由E Ink供應彩色電子紙薄膜，交由各夥伴公司開發多元尺寸的彩色電子紙模組，共同攜手更積極推動彩色電子紙應用於各項智慧顯示產品，將綠色環保且低碳的電子紙應用帶入更多智慧城市，促進全球永續發展。」

若以全球3,000萬個10吋電子廣告牌計算，持續使用5年時間，電子紙廣告牌與LCD廣告牌使用的電力消耗相比，可減少1萬2千倍的二氧化碳排放量。具低碳、動態顯示、類紙質感的電子紙廣告牌和一次性使用的印刷紙張相比，則可減少6萬倍的二氧化碳排放量。隨著數位趨勢驅動零售業者加速採用動態顯示的電子紙廣告牌，除了節省人力、提高效率之外，還能降低更多環境資源的消耗，有助於減少二氧化碳排放，增進對環境永續的貢獻。

BOE京東方科技集團高級副總裁陳任桂表示：「BOE電子紙產品覆蓋了1吋到32吋的型號，具有高對比、寬視角、超低功耗、高反射率、舒適閱讀等特點，與元太科技的戰略合作，促進了雙方在電子紙領域的共同發展。未來，BOE希望與元太科技聯合開發推廣彩色電子紙產品，針對物聯網應用進行全方面研究，憑藉背板、模組及整機等產業鏈整合能力，更好地將彩色產品快速導入市場。BOE會始終本著『深度合作、協同開發、價值共創』的理念同元太科技共同進步，助力淨零碳目標達成，推動產業可持續發展！」

DKE東方科脈董事長周愛軍說到：「對E Ink Gallery Palette彩色電子紙成功上市表示祝賀。E Ink Gallery Palette彩色電子紙的發佈讓電子紙彩色化應用得以全面提升，將在智慧教育、商用廣告、公共顯示等場景下大放異彩。未來DKE與元太科技將會在E Ink Gallery Palette彩色電子紙產品上繼續深度合作，結合自身行業技術優勢，探索更豐富的產品應用，在物聯網數位顯示場景中創造非凡的價值。期待元太科技E Ink Gallery Palette彩色電子紙產品在全球市場迅速擴展，早日實現我們無紙化、淨零碳排放的美好願景。」

江西興泰科技總經理肖緒名表示：「元太自2015年起成為緊密的戰略合作夥伴一同積極推動電子紙生態圈的發展。現今，隨著E Ink新一代彩色電子紙技術的問世，興泰科技將加深TFT玻璃基板、驅動技術、柔性工藝等研發投入，並於各應用領域加大推廣投入，促進生態圈的搭建和完善，特別是在零售、教育、醫療、物流等應用領域的生態圈建立。我們相信，經由雙方深入合作，定能將彩色電子紙顯示器推向更佳的使用情境。」

群創光電與元太科技合作多年，從提供電子紙TFT基板到現在共同開發28吋E Ink Gallery Plus最新的全彩電子紙看板應用，進軍公共交通與零售場域電子紙應用領域。群創光電總經理楊柱祥表示：「顯示面板應用已趨向多元化發展，群創深耕顯示面板領域，運用多年來面板製造的堅強實力，持續研發新領域產品應用，開發利基市場產品，以差異化策略創新契機，持續朝向產業跨域整合，擴大串聯場域生態圈。今日群創很榮幸與元太科技攜手合作開發彩色電子紙的多元應用，推升群創成為全方位面板技術提供者，除取得市場競爭優勢外，更因電子紙具備低耗電、節能減碳等永續價值特性，群創與元太共同為地球的環保盡心力，攜手朝向ESG永續發展邁進。」

清越科技董事長高裕弟博士表示：「清越科技一直在推動新型顯示產業高品質發展，堅持市場導向、創新引領。我們一直很重視與E Ink在電子紙顯示技術創新應用的合作。『電子墨水』在物聯網時代具有獨特的顯示特性以及廣闊的市場發展前景，此次雙方確定在E Ink Gallery Palette全彩電子紙技術上的合作，必將打破目前電子紙在一些領域的應用瓶頸，推動電子紙更多元的應用領域。我們目前已在彩色電子紙應用的新領域積極佈局，相信不久的將來彩色電子紙終端產品就會跟大家見面。」

亞世光電（集團）股份有限公司常務副總裁，奇新光電股份有限公司總經理邊瑞群女士談到：「我們非常看好彩色電子紙產品本身的類紙特性，護眼特性及資訊載體特性。公司相信，在公共廣告應用，特別是公車站，地鐵，會議桌牌，識別證等應用場景，彩色電子紙有巨大的發展空間。」