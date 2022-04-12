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元宇宙催動 晶瑞光半導體鏡片業務蓄勢待發

聯合報 / 記者簡永祥／台北即時報導

元宇宙引爆科技新世代的來臨，並為應用於VR（虛擬實境）及AR（擴增實境）應 用的鏡 頭 及光學元件加快設計腳步。

台灣極少數兼具光學與半導體微顯影技術的光學廠，且擁有市場獨門專利濺鍍技術的晶瑞光（6787)表示，已於去年第4季已於桃園中壢廠完成現階段規劃的8吋晶圓黃光微顯影製程建置，加上搭配成熟的濺鍍及蒸鍍製程配合運作，可延伸產品線至環境光感測器（ALS）的晶圓塗布新技術，目前針對低階環境光感測器進行試驗，試量產的三個月期間，良率已攀升至90％以上，也同步申請專利中。

此外，晶瑞光這項晶圓塗布新技術，是直接在矽晶圓上利用黃光製程，以及RGB-IR鍍膜技術(真空分光鍍膜專利)，使產品少了一層玻璃層，可讓整體的感測器更薄，取代彩色瀘光片，日前公司已與日系廠商合作積極開發，隨著元宇宙催動VR/AR晶圓級微鏡頭需求增加，產品走向薄型化、微型化態勢明確，將有助晶瑞光半導體鏡片業務於今年底前開花結果。

晶瑞光累計今年第1季合併營收為1,358.6萬元，季增152％、年增74.田％，超越去年前三季的營收表現，主要是在結合億達與磐禾後，NBG(新藍玻璃濾光片)產品業務開花結果，日前已送入高階手機進行認證中；再者，近紅外光窄波濾光片（NBPF filter）產品也積極在IDM/ToF模組市場開拓布局，皆為公司未來整體營運帶來正面的挹注。

矽晶圓 感測器 元宇宙

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