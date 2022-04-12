資策會推動桃園數位隊成軍 30家科技大廠組隊

全球疫情持續升溫，資策會攜手桃園市政府邀請廣達電腦（2382）、遠傳電信（4904）、神通資訊、台達電子（2308）、緯創資通（3231）、台灣微軟等30家科技大廠共組桃園數位隊，並於今（12）日舉辦「2022桃園數位隊成軍暨國際論壇」，聚焦全球趨勢、創新技術、智慧城市，以數位驅動軟硬體整合，將逆境轉化為引領台灣產業數位轉型助力。

桃園市是全台發展全球電子製造、光電顯示及半導體的產業重鎮，近年更以發展智慧城市為目標，因此，資策會運用AI深度學習及車牌辨識技術，推出全球首創的「智慧路口安全警示系統」，分別在桃園市青埔及中壢5處路口進行試驗，預估系統可降低路口事故傷亡風險達15%，是桃園市推動智慧交通的重要實證；桃園市政府也表示，數位科技輔助城市治理，有助於優化在地城鄉建設、提升經濟就業指標。

資策會副執行長蕭博仁也認為，資策會的使命是協助我國發展數位經濟，促進政府與產業的數位轉型，近年也積極以數位發展法規、建立創新實驗場域、促成跨領域的共創與加值，希望在今日桃園數位隊組成後，持續協助桃園市整合數位環境，以數位化治理方式支援產業、社會與政府的數位轉型。