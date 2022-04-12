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遠傳3月EPS 0.25元 年增29.9%

經濟日報 / 記者楊伶雯／即時報導

遠傳電信（4904）公佈3月自結營利概況。3月合併總營收71.08億元，年增8.1%；合併EBITDA為25.51億元，年增10.3%；稅後純益8.27億元，單月每股純益(EPS)0.25元，年增29.9%。

累計至今年3月，遠傳財務績效表現亮眼，合併總營收、合併EBITDA及稅後純益年增率分別為5.1%、11.3%及28.4%；累計稅後每股盈餘(EPS)為0.71元。2022年第1季營收、合併EBITDA、EPS都超越財測目標，EPS達成率為104.1%。

受惠於5G用戶穩定成長、總用戶數持續增加，遠傳3月行動通訊業務表現亮眼，不僅行動服務營收年增2.6%，客戶每月平均貢獻度(Average Revenue Per User, ARPU)年增2.7%，連續13個月正成長的佳績；月租型ARPU年增1.7 %，為2020年2月以來新高。

遠傳數位轉型效益持續顯現，今年 3月新經濟營收年增24%，其中資通訊業務營收年增36%，主要受惠於物聯網服務、雲端服務和企業專網專案營收。個人數位服務方面同樣延續成長動能，包含遠傳friDay購物年增達23%。2022年第1季新經濟營收佔比達18.4%，年增27%。

遠傳積極發揮5G「大人物」(大數據、人工智慧、物聯網)、雲端與資安技術力，於「2022智慧城市展」展示20多項創新應用服務，其中自行開發的「能源管理系統（EMS）」，協助政府、校園、住宅、大樓及廠房等建築監控用電量，榮獲「2022智慧城市創新應用獎」。

此外，遠傳發行電信業首檔「社會責任債券」，為第四次發行永續金融商品，致力兼顧營收成長與ESG（環境、社會、治理）永續發展，邁向社會共好。

遠傳去年底成立全台第一個「5G元宇宙加速器」，並於日前公布共計20家新創團隊獲選名單，除了可獲得遠傳強大技術、行銷、業務與財務團隊支援，並可得益於遠傳代表台灣電信業者唯一受邀加入的「愛立信全球5G新創計畫」，前進國際市場，邁向獨角獸之路，共同迎接商機無限的元宇宙新時代。

遠傳電信 營收

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