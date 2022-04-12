上海、昆山封控衝擊供應鏈物流 加劇ODM廠長短料問題

中國大陸疫情擴大下，上海市政府自3月起開始分區封城，鄰近的電子業生產重鎮昆山市也受到影響，根據TrendForce調查了解，在人力與物流受管制，交通運輸幾近停擺的情形下，周邊OEM、ODM廠僅能依賴廠內庫存低度滿足產線需求，長短料問題進一步擴大。

TrendForce預期，在各區域陸續解封後，恐將湧現短時成品出貨、物料回補需求導致物流量驟增，屆時將造成海關閘口塞車，交期延長現象，可能持續至4月底才有機會改善。

TrendForce表示，由於從2021年第4季開始，占台、韓、中MLCC供應商大宗的消費性規格產品在客戶持續調節庫存下需求疲軟，儘管目前ODM廠預測第2季消費規MLCC需求量將逐月回溫，但在疫情緊急封城的衝擊下，物流時間勢必出現延遲，由OEM廠直購（direct buy）的關鍵零組件也因上海封城供貨中斷，部分CPU、電池模組、面板等出現因物料無法運抵相關廠區倉庫，造成產線缺料的問題，將進一步擴大ODM廠內長短料問題。

TrendForce說，從另一方面來看，反而目前下游品牌客戶關注的重心仍在於第2季終端市場的能見度低，需求疲軟的問題上。

MLCC供應商在中國的生產據點天津、蘇州、無錫、廣東等地尚未傳出封鎖管制，但跨省物流運輸從3月底開始已明顯感受到查核管控升級，造成運輸時間拉長。

TrendForce指出，現階段MLCC供應商最大問題是無法將物料運送至上海、昆山地區，由於兩地有眾多大型ODM廠聚集，如廣達上海松江廠、昆山有仁寶、緯創與和碩的廠區，目前ODM廠平均消費規庫存水位仍有3~4週，足以支應短期生產需求，但部分車用高壓MLCC 250V以上規格、伺服器高階MLCC 0805/1206/1210尺寸品項恐將面臨庫存告罄。

觀察第2季情形，中國自3月以來面臨深圳、東莞、上海封城，已衝擊中國製造業景氣走向緊縮期，加上俄烏戰爭、高通膨持續拖緩主流消費性電子產品需求的成長力道，甚至可能有衰退風險。

TrendForce認為，在眾多不利因素夾擊的情況下，ODM廠對於MLCC解封後的拉貨力道，仍需視長短料紓解狀況，才能進一步判斷。若短期中國疫情無法獲得有效控制，ODM廠整體庫存仍會維持約1~1.5個月的高庫存水位，以防止類似無預警封城而干擾生產運作。

TrendForce強調，MLCC供應商將因此難以掌握客戶在真實需求的能見度，一旦面對訂單反轉，將無法快速反應產能調整，將成為第2季MLCC業者主要風險管控重點。