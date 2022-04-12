iPhone也遭殃？ 上海、昆山廠傳停工 和碩這樣說

天風國際證券分析師郭明錤週一晚間在推特表示，在上海、昆山廠封城影響下，蘋果iPhone第二大組裝廠和碩（4938）在上海和昆山廠受此影響也已停工，「最好的狀況下」最快可能要等到4月底、5月初才能復工。

對此和碩今（12）日公告表示，為配合當地政府對新冠肺炎疫情防疫工作，目前暫時停工，實際復工時間待當地政府通知。與客戶及供應商保持密切聯繫，並與當地政府積極合作，盡快達成復工，且持續評估對財務業務之影響。

和碩iPhone組裝廠主要為上海的昌碩、昆山的世碩電子，不過先前和碩均未公告大陸工廠停工。

郭明錤指出，和碩已停止在上海和昆山的組裝營運，最好的狀況下，可能要到4月底或5月初才能完全恢復生產。上海封城不影響iPhone SE的生產，然而新iPhone SE的需求低於預期。

郭明錤還提到，蘋果最大代工廠、鴻海（2317）在大陸子公司富士康則沒有受到影響。假設富士康可以正常運營，和碩可以逐步恢復營運，在這種情況下，封城對 iPhone供應的影響將是短暫和有限的。

他研判，蘋果在大陸擁有最好的供應鏈管理能力，而且蘋果與大陸政府的關係也不錯，料蘋果此次受到的影響將降至最低。然而，封鎖持續的時間越長，對消費者信心的進一步影響可能會提高，並可能不利於下半年消費電子產品（包括蘋果）的出貨量。

和碩（4938）董事長童子賢3月底時指出，大陸封城對電子業影響僅一至二個月，從全年角度來看衝擊有限，且現在是生產淡季，「廠商應付得來」。