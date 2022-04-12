快訊

南韓首現新變異株「XL」現蹤 羅一鈞曝我國現況

加速解隔篩檢 今起居家隔離、居家檢疫期滿PCR改快篩

聽新聞
test
0:00 / 0:00

iPhone也遭殃？ 上海、昆山廠傳停工 和碩這樣說

經濟日報 / 記者謝艾莉／台北即時報導
圖為昆山珠江路進入「靜默期」後景象，路上已不見人車往來。（取自《昆山發布》）
圖為昆山珠江路進入「靜默期」後景象，路上已不見人車往來。（取自《昆山發布》）

天風國際證券分析師郭明錤週一晚間在推特表示，在上海、昆山廠封城影響下，蘋果iPhone第二大組裝廠和碩（4938）在上海和昆山廠受此影響也已停工，「最好的狀況下」最快可能要等到4月底、5月初才能復工。

對此和碩今（12）日公告表示，為配合當地政府對新冠肺炎疫情防疫工作，目前暫時停工，實際復工時間待當地政府通知。與客戶及供應商保持密切聯繫，並與當地政府積極合作，盡快達成復工，且持續評估對財務業務之影響。

和碩iPhone組裝廠主要為上海的昌碩、昆山的世碩電子，不過先前和碩均未公告大陸工廠停工。

郭明錤指出，和碩已停止在上海和昆山的組裝營運，最好的狀況下，可能要到4月底或5月初才能完全恢復生產。上海封城不影響iPhone SE的生產，然而新iPhone SE的需求低於預期。

郭明錤還提到，蘋果最大代工廠、鴻海（2317）在大陸子公司富士康則沒有受到影響。假設富士康可以正常運營，和碩可以逐步恢復營運，在這種情況下，封城對 iPhone供應的影響將是短暫和有限的。

他研判，蘋果在大陸擁有最好的供應鏈管理能力，而且蘋果與大陸政府的關係也不錯，料蘋果此次受到的影響將降至最低。然而，封鎖持續的時間越長，對消費者信心的進一步影響可能會提高，並可能不利於下半年消費電子產品（包括蘋果）的出貨量。

和碩（4938）董事長童子賢3月底時指出，大陸封城對電子業影響僅一至二個月，從全年角度來看衝擊有限，且現在是生產淡季，「廠商應付得來」。

和碩 蘋果 上海

延伸閱讀

上海昆山廣州封控令 經部：短期對台廠影響不大

上海、昆山封城 161家上市櫃台企停工

郭明錤：30%訂單被砍 AirPods 3產線開始雙休

蘋果稱鴻海在印度開始生產iPhone 13 公司回應了

相關新聞

台積電高雄設廠案 環評大會審查通過！

高雄市政府舉行第72次環境影響評估審查委員會，審議楠梓產業園區環境影響說明書。台積電高雄設廠案經過兩次專案小組會議及今天...

當年郭董追4年娶到日企業 如今要以速度取勝 從日廠手上吃下電動車新市場？

2016年4月，時任鴻海（2317）董事長郭台銘歷經四年追求後，終於在大阪與日本夏普簽署投資協議，正式入主這家日本百年家電大廠，是當時台灣金額最大外國企業併購案，也是極少數日本大企業被台資入主的案例。

研調：上海、昆山封控 ODM廠長短料問題加劇

大陸本土疫情擴大，TrendForce指出，在人力與物流受管制，交通運輸幾近停擺的情形下，讓周邊OEM、ODM廠僅能依賴...

iPhone也遭殃？ 上海、昆山廠傳停工 和碩這樣說

天風國際證券分析師郭明錤週一晚間在推特表示，在上海、昆山廠封城影響下，蘋果iPhone第二大組裝廠和碩（4938）在上海...

高煉廠第三區完成整治 台積電高雄設廠環評大會今闖關

高雄市政府今天上午在四維中心，舉行第72次環境影響評估審查委員會，審議楠梓產業園區環境影響說明書，也就是台積電高雄設廠的...

聯發科3月營收 飛越500億

聯發科昨（11）日公布3月合併營收首度跨越500億元大關、達591.79億元，創新高，月增47.8%，年增47.4%；首...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。