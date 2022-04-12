元宇宙催動晶圓級微鏡頭需求增 晶瑞光WLO業務蓄勢待發

元宇宙帶動AR/VR需求爆發，晶瑞光電（6787）表示，VR/AR鏡頭若要微小化，就必須運用WLO技術進行晶圓級微鏡頭製作，公司已於去年第4季在桃園中壢廠完成現階段規劃的8吋晶圓黃光微顯影製程建置，搭配成熟的濺鍍及蒸鍍製程配合運作，可延伸產品線至ALS環境光感測元件之晶圓塗佈新技術，目前針對低階環境光感測器進行試驗，試量產期間產品生產良率已攀升至90％以上，也同步申請專利中。

元宇宙引爆科技新世代來臨，各品牌廠商與相關供應鏈之業務、技術等，即在實體與虛擬空間中開啟新賽局，尤其是光學廠商，沉寂數年投注研發資源在VR/AR擴增實境應用鏡頭及光學元件等相關產品，皆再次加快開發設計的腳步，積極實現輕量化、降低暈眩感、配戴時間拉長等的VR/AR智慧型眼鏡，有望於2022年下半年起陸陸續續發表新頭戴式裝置，搶攻元宇宙所掀起的龐大市場商機。

2022年將是元宇宙的元年，VR/AR也將出現技術上的突破，目前VR/AR使用的微型鏡頭數約八顆，內側四顆鏡頭目的為眼球追蹤，而外側4顆鏡頭則為偵測肌肉動作、嘴唇移動節奏的狀態，未來頭戴式裝置不僅在重量上必須比現有的產品更輕，造型與眼鏡差不多，亦在高效能處理器與電池續航力的平衡與散熱能力也皆需要升級，Wafer Level Optics(Wafer Lens，半導體鏡片）在3D感測鏡頭應用再次受矚目。

晶瑞光表示，該晶圓塗佈新技術，是直接在矽晶圓上利用黃光製程，以及RGB-IR鍍膜技術(真空分光鍍膜專利)，使產品上少了一層玻璃層，可讓整體的感測器更薄，取代彩色瀘光片，日前公司已與日系廠商合作積極開發，隨著元宇宙催動VR/AR晶圓級微鏡頭需求增加，產品走向薄型化、微型化態勢明確，將有助晶瑞光WLO業務於今年底前開花結果。