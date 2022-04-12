快訊

南韓首現新變異株「XL」現蹤 羅一鈞曝我國現況

加速解隔篩檢 今起居家隔離、居家檢疫期滿PCR改快篩

元宇宙催動晶圓級微鏡頭需求增 晶瑞光WLO業務蓄勢待發

經濟日報 / 記者劉芳妙／台北即時報導

元宇宙帶動AR/VR需求爆發，晶瑞光電（6787）表示，VR/AR鏡頭若要微小化，就必須運用WLO技術進行晶圓級微鏡頭製作，公司已於去年第4季在桃園中壢廠完成現階段規劃的8吋晶圓黃光微顯影製程建置，搭配成熟的濺鍍及蒸鍍製程配合運作，可延伸產品線至ALS環境光感測元件之晶圓塗佈新技術，目前針對低階環境光感測器進行試驗，試量產期間產品生產良率已攀升至90％以上，也同步申請專利中。

元宇宙引爆科技新世代來臨，各品牌廠商與相關供應鏈之業務、技術等，即在實體與虛擬空間中開啟新賽局，尤其是光學廠商，沉寂數年投注研發資源在VR/AR擴增實境應用鏡頭及光學元件等相關產品，皆再次加快開發設計的腳步，積極實現輕量化、降低暈眩感、配戴時間拉長等的VR/AR智慧型眼鏡，有望於2022年下半年起陸陸續續發表新頭戴式裝置，搶攻元宇宙所掀起的龐大市場商機。

2022年將是元宇宙的元年，VR/AR也將出現技術上的突破，目前VR/AR使用的微型鏡頭數約八顆，內側四顆鏡頭目的為眼球追蹤，而外側4顆鏡頭則為偵測肌肉動作、嘴唇移動節奏的狀態，未來頭戴式裝置不僅在重量上必須比現有的產品更輕，造型與眼鏡差不多，亦在高效能處理器與電池續航力的平衡與散熱能力也皆需要升級，Wafer Level Optics(Wafer Lens，半導體鏡片）在3D感測鏡頭應用再次受矚目。

晶瑞光表示，該晶圓塗佈新技術，是直接在矽晶圓上利用黃光製程，以及RGB-IR鍍膜技術(真空分光鍍膜專利)，使產品上少了一層玻璃層，可讓整體的感測器更薄，取代彩色瀘光片，日前公司已與日系廠商合作積極開發，隨著元宇宙催動VR/AR晶圓級微鏡頭需求增加，產品走向薄型化、微型化態勢明確，將有助晶瑞光WLO業務於今年底前開花結果。

延伸閱讀

SEMI：2024年8吋晶圓廠產能可望大增21%

SEMI：2024年8吋晶圓廠月產能估690萬片 有望創高

半導體供應鏈生態改變 研調：封裝交期拉長至50週

兆豐元宇宙科技 搶鏡

相關新聞

台積電高雄設廠案 環評大會審查通過！

高雄市政府舉行第72次環境影響評估審查委員會，審議楠梓產業園區環境影響說明書。台積電高雄設廠案經過兩次專案小組會議及今天...

當年郭董追4年娶到日企業 如今要以速度取勝 從日廠手上吃下電動車新市場？

2016年4月，時任鴻海（2317）董事長郭台銘歷經四年追求後，終於在大阪與日本夏普簽署投資協議，正式入主這家日本百年家電大廠，是當時台灣金額最大外國企業併購案，也是極少數日本大企業被台資入主的案例。

研調：上海、昆山封控 ODM廠長短料問題加劇

大陸本土疫情擴大，TrendForce指出，在人力與物流受管制，交通運輸幾近停擺的情形下，讓周邊OEM、ODM廠僅能依賴...

iPhone也遭殃？ 上海、昆山廠傳停工 和碩這樣說

天風國際證券分析師郭明錤週一晚間在推特表示，在上海、昆山廠封城影響下，蘋果iPhone第二大組裝廠和碩（4938）在上海...

高煉廠第三區完成整治 台積電高雄設廠環評大會今闖關

高雄市政府今天上午在四維中心，舉行第72次環境影響評估審查委員會，審議楠梓產業園區環境影響說明書，也就是台積電高雄設廠的...

聯發科3月營收 飛越500億

聯發科昨（11）日公布3月合併營收首度跨越500億元大關、達591.79億元，創新高，月增47.8%，年增47.4%；首...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。