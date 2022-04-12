快訊

直播／徵用快篩本周上路？指揮中心14時說明

台積電3奈米量產時程曝光 今年8月首度南北同時投片

SEMI：2024年8吋晶圓廠產能可望大增21%

經濟日報 / 記者林思宇／台北即時報導

SEMI（國際半導體產業協會）今 （12） 日發布全球8吋晶圓廠展望報告指出，全球半導體製造商從2020年初到2024年底，月產能將達690萬片新高，增加21%。

SEMI全球8吋晶圓廠展望報告，列出超過330座晶圓廠和生產線，包括前次2021年9月更新以來47 家晶圓廠 64 處更新資訊。

SEMI表示，8吋晶圓廠設備支出繼去年攀升至53億美元後，隨著全球半導體產業持續齊心克服晶片短缺問題，各地晶圓廠保持高水準運轉率，2022年預估總額仍可達49億美元。

SEMI全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸指出，晶圓製造商未來5年將增加25條新的8吋晶圓生產線，以滿足各式仰賴半導體元件相關應用，例如類比、電源管理和顯示驅動IC、功率元件MOSFET、微控制器（MCU）和感測器等，5G、汽車和物聯網（IoT）持續成長的應用需求。

涵蓋自2013年至2024年共12年期間的全球8吋晶圓廠展望報告也顯示，今年代工廠將占全球晶圓廠產能50%以上，其次是類比的19%，以及離散/功率的12%。以區域來看，2022年8吋晶圓產能以中國為大宗，占比21%，其次為日本占比16%、台灣和歐洲/中東則各占15%。

SEMI預期，設備投資到2023年為止，可維持30億美元以上水準，其中代工占總支出54%，接著為離散/功率20%和類比19%。

延伸閱讀

SEMI：2024年8吋晶圓廠月產能估690萬片 有望創高

半導體供應鏈生態改變 研調：封裝交期拉長至50週

鄭文賢專欄／矽晶圓、高速運算 長線帶勁

力積電銅鑼新廠上樑 年底裝機明年投產

相關新聞

台積電高雄設廠案 環評大會審查通過！

高雄市政府舉行第72次環境影響評估審查委員會，審議楠梓產業園區環境影響說明書。台積電高雄設廠案經過兩次專案小組會議及今天...

高煉廠第三區完成整治 台積電高雄設廠環評大會今闖關

高雄市政府今天上午在四維中心，舉行第72次環境影響評估審查委員會，審議楠梓產業園區環境影響說明書，也就是台積電高雄設廠的...

當年郭董追4年娶到日企業 如今要以速度取勝 從日廠手上吃下電動車新市場？

2016年4月，時任鴻海（2317）董事長郭台銘歷經四年追求後，終於在大阪與日本夏普簽署投資協議，正式入主這家日本百年家電大廠，是當時台灣金額最大外國企業併購案，也是極少數日本大企業被台資入主的案例。

聯發科3月營收 飛越500億

聯發科昨（11）日公布3月合併營收首度跨越500億元大關、達591.79億元，創新高，月增47.8%，年增47.4%；首...

中華電報喜 市值衝破兆元

俄烏戰爭加上美國貨幣政策影響，資金湧入避險保值類股，台股大盤昨（11）日重挫，但中華電信逆勢抗跌，上漲2元，收130元，...

電信三雄 上月營收犀利

電信三雄昨（11）日公布3月營收，中華電信3月合併營收達173.2億元，月增4.64%、年增6.77%，歸屬母公司淨利2...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。