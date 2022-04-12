SEMI：2024年8吋晶圓廠產能可望大增21%

SEMI（國際半導體產業協會）今 （12） 日發布全球8吋晶圓廠展望報告指出，全球半導體製造商從2020年初到2024年底，月產能將達690萬片新高，增加21%。

SEMI全球8吋晶圓廠展望報告，列出超過330座晶圓廠和生產線，包括前次2021年9月更新以來47 家晶圓廠 64 處更新資訊。

SEMI表示，8吋晶圓廠設備支出繼去年攀升至53億美元後，隨著全球半導體產業持續齊心克服晶片短缺問題，各地晶圓廠保持高水準運轉率，2022年預估總額仍可達49億美元。

SEMI全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸指出，晶圓製造商未來5年將增加25條新的8吋晶圓生產線，以滿足各式仰賴半導體元件相關應用，例如類比、電源管理和顯示驅動IC、功率元件MOSFET、微控制器（MCU）和感測器等，5G、汽車和物聯網（IoT）持續成長的應用需求。

涵蓋自2013年至2024年共12年期間的全球8吋晶圓廠展望報告也顯示，今年代工廠將占全球晶圓廠產能50%以上，其次是類比的19%，以及離散/功率的12%。以區域來看，2022年8吋晶圓產能以中國為大宗，占比21%，其次為日本占比16%、台灣和歐洲/中東則各占15%。

SEMI預期，設備投資到2023年為止，可維持30億美元以上水準，其中代工占總支出54%，接著為離散/功率20%和類比19%。