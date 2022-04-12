致茂20日參加AMPA展 秀電動車測試方案

特斯拉概念股、量測儀器大廠致茂電子（2360）今日預告，將於4月20‐23日在AMPA台北國際汽車零配件展，台北南港展覽館一館1F (攤位號: K0210)展出多元電動車測試解決方案，並展示清大賽車工廠曾征戰日本Formula Student之電動方程式賽車。

國際能源署（ IEA ）統計，全球有接近四分之一的碳排放量來自運輸，相關建設對環境生態的影響不容忽視，並同時考慮運輸工具的效率，才能達到環境永續，因應節能減碳與新能源發展趨勢，致茂電子表示，積極投入電動車相關領域，提供全方位測試解決方案。

致茂電子指出，驅動測試系統Chroma 8600 & 1210系列針對EV電機、電機控制器、傳動系統、電池包與模組及OBC/DC-DC轉換器系統等相關零部件，提供整合測試和功率級硬體在環驗證，結合Chroma 17040系列電池充放電測試系統可實現功率等級模擬輸出，模擬動態實車工況外，同時也可模擬系統異常狀態並進行故障模式分析，降低產品開發風險並提升測試效率。

在EV供電設備/充電椿測試方面，致茂電子表示，Chroma 8000自動測試系統支援SAE, IEC, GB, ISO, DIN, CHAdeMO等充電法規測試，彈性的架構和友善的操作軟體平台，可模擬不同狀況下的電動車行為，來滿足客製需求為充電品質安全把關。

致茂電子表示，電動巴士是目前各國政府積極導入的減碳公共運輸工具，而CP300-F1是針對12米電動大巴台灣首創自主研發製造的6相300kW高功率馬達驅控器，搭配永磁式馬達可產出最高3,200Nm的扭力、爬/駐性能斜坡達20%以上、巡航最高時速可達100公里，能有效滿足電動大巴的動力系統性能需求，符合市區及快速道路行駛，並能依行駛路況需求，進行3相或6相馬達運轉自動切換，以提升整體能源效率。

另外針對低速電動車，致茂電子表示，提供額定10kW~15kW CR系列馬達控制器，可應用於各種工業及商業用途的3輪或4輪電動載具，包括電動堆高機、搬運車及遊園車等SMARTuning軟體更可協助控制器及馬達於5分鐘內完成系統自動匹配，優化性達90%以上，有效縮短整合測試時間。