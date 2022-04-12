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台積電高雄設廠案 環評大會審查通過！

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
高雄市政府今天舉行第72次環境影響評估審查委員會，台積電設廠案環評大會通過。記者徐如宜／攝影
高雄市政府今天舉行第72次環境影響評估審查委員會，台積電設廠案環評大會通過。記者徐如宜／攝影

高雄市政府舉行第72次環境影響評估審查委員會，審議楠梓產業園區環境影響說明書。台積電高雄設廠案經過兩次專案小組會議及今天的環評大會，終於通過。環保局長張瑞琿表示，本案通過環境影響評估審查，無須進行第二階段環境影響評估，開發單位應依環境影響說明書所載的內容及審查結論，切實執行。

今天的環評大會經過兩個小時討論，作出「通過」的決議。此案經綜合考量環境影響評估審查會委員、專家學者、各方意見及開發單位的答覆，就生活環境、自然 環境、社會環境及經濟、文化、生態等可能影響的程 度及範圍，經專業判斷，認定已無環境影響評估法之虞，環境影響說明書已足以提供審查判斷所需資訊， 無須進行第二階段環境影響評估。

環境影響評估審查委員會主席張瑞琿表示，本案通過環境影響評估審查，開發單位應依環境影響說明書所載的內容及審查結論，切實執行。審查委員會請開發單位將補充說明資料及下列事項納入定稿，包括：比照環保署環評案件成立監督小組；空氣品質監測地點增加文府國小；地下水位監測設置至少三點以上。

審查委員會指出，此計畫環境影響說明書中已針對「空氣品質」、「噪音振動」、「廢棄物」、「土石方資源」、「水文水質」、 「地質地形」、「土壤」、「生態」、「景觀遊憩」、「文 化資產」、「交通」、「社會經濟」等環境項目，進行調查、預測、分析或評定，並就可能影響項目提出預防及減輕對策。經評估各項目結果對環境資源或環境特性無顯著不利的影響。

此案通過環評大會這關，開發單位高雄市府經發局便可將土交由台積電運用。

台積電14日將舉行法說會。

高雄市政府今天舉行第72次環境影響評估審查委員會，由環保局長張瑞琿（中）主持，最後決議通過。記者徐如宜／攝影
高雄市政府今天舉行第72次環境影響評估審查委員會，由環保局長張瑞琿（中）主持，最後決議通過。記者徐如宜／攝影
高雄市政府今天舉行第72次環境影響評估審查委員會，公民團體登記發言。記者徐如宜／攝影
高雄市政府今天舉行第72次環境影響評估審查委員會，公民團體登記發言。記者徐如宜／攝影
高雄市政府今天舉行第72次環境影響評估審查委員會，由環保局長張瑞琿（中）主持，最後決議通過。記者徐如宜／攝影
高雄市政府今天舉行第72次環境影響評估審查委員會，由環保局長張瑞琿（中）主持，最後決議通過。記者徐如宜／攝影

台積電 環評

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