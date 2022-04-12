高煉廠第三區完成整治 台積電高雄設廠環評大會今闖關

高雄市政府今天上午在四維中心，舉行第72次環境影響評估審查委員會，審議楠梓產業園區環境影響說明書，也就是台積電高雄設廠的環評大會。公民團體與地方里長出席表達意見，審查委員會預計中午前會有結果，若通過，開發單位經發局便可將土交由台積電運用。

楠梓產業園區開發案是在3月4日與28日，通過高市府環評兩次專案小組審查會議，在環保局土推小組認證高煉廠第三區土壤與地下水汙染整治後，今天進入最後的環評大會討論。此產業園區將由台積電進駐設廠，也引發社會高度關注。

今天審查委員會議原訂由高雄市副市長羅達生主持，但因為開發單位為經發局，所以迴避，由環保局長張瑞琿主持。

環境權保障基金會研究員林彥廷質疑，近期重大開發案環評時間，楠梓產業園區才1.5個月、竹科寶山二期7個月、橋頭科學園區1年5個月，是否有切割環評規避中央審查、二階環評？此案廢水排放至即有楠梓汙水下水道系統，應先取得市府水利局及營建署核定，完備同意程序後，再行通過環評。

地球公民基金會環汙與能源倡議專員鄧宇佑表示，請將相關承諾應納入環說書中，包括：生態公園與園區整體規畫的精神；環評承諾和科學園區政策環評承諾對照表；成立環評結論監督小組。

地球公民基金會副執行長王敏玲呼籲，南部廢棄物非法棄置的問題太嚴重，未來一定要落實「事業廢棄物減量」，空汙環境監測的敏感受體點至少應增加文府國小。