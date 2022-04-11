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郭明錤：30%訂單被砍 AirPods 3產線開始雙休
集微網消息，蘋果分析師郭明錤今天發推表示，《時代財經》的報道從側面證明了此前AirPods 3砍單判斷的準確性。
據報道，立訊精密廠區的工人表示：「上夜班的有時候早上 5:30 就下班了，沒有加班」，其透露，清明節後的這個周末，AirPods 2 的生產線周六依然加班，但 AirPods 3 的生產線卻已雙休。
郭明錤此前曾表示，蘋果可能會在今年下半年發佈AirPods Pro 2時停產初代AirPods Pro，因為此前發售的AirPods 3銷量明顯弱於AirPods 2，導致蘋果減少了今年第二至第三季度約30%的AirPods 3訂單。
而據日經新聞引述消息人士報道，蘋果對AirPods耳機砍單，將今年全年產量調降逾1000萬組，原因是預測需求溫和，希望降低庫存水準。知情人士表示，2022年的整體出貨量可能會下滑。
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