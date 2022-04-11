崇越Q1營收創新高 半導體材料供不應求

崇越科技（5434）今（11）日說明，3月份合併營收45.5億元，創單月新高紀錄，與上月相比增加26.8%，年增32.9%；首季營收為125.8億元，與去年同期相比增加32%。

崇越科技表示，自去年初起，已接連五季創新高，今年首季營收攻頂至125.8億元，季增6.9%，年增大幅成長逾3成。受惠於半導體先進製程及成熟製程產能全線滿載，半導體材料供不應求，相關材料如光阻、研磨液、石英等銷售暢旺。

另外，崇越科技表示，隨著新產能陸續開出下，為今年營運增添成長動能。

環保工程方面，崇越科技表示，依完工比例認列營收，相較去年同期呈倍數成長，挹注崇越集團營收持續穩定上揚。

崇越科技整合需求銷售半導體、LCD、光電等產業之精密材料、零組件及設備外，亦提供環保綠能系統規劃服務。營業比重上，半導體材料暨電子材料銷售佔比約八成，環保工程逾一成，餘為太陽能與廠務系統工程等。近年崇越科技將業務觸角擴及民生食品、健康樂活等產業，以全方位鏈結與整合實力，持續擴大集團規模。