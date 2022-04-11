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談6國擴廠計畫 環球晶徐秀蘭：新廠設點考慮「三要素」

經濟日報 / 記者鐘惠玲／即時報導
環球晶董事長徐秀蘭。圖／本報系資料庫
環球晶董事長徐秀蘭。圖／本報系資料庫

半導體矽晶圓環球晶（6488）於11日參與櫃買市場業績發表會，環球晶董事長徐秀蘭表示，雖然外在有不確定因素，目前半導體矽晶圓市況並沒有特別的改變，也沒有客戶要求減量或遞延拉貨。

徐秀蘭先前提到，環球晶從今年到2024年的產能都已經賣光，正著手投入1,000億元擴充既有廠區產能與擴建新廠。

關於擴產計畫，徐秀蘭提到，正在6個國家的據點擴產，至於新廠的規畫進度，選址作業已濃縮到最後幾個考慮地點，主要考量因素會包括盡量鄰近客戶、當地製造的成本競爭力，以及政府支持等三項。

同時，徐秀蘭也強調，該公司所有擴建都會得到客戶承諾，確定有長期需求才會進行，至少收到八成訂單確認，才會開始建廠。近年環球晶長約的換約高峰落在2022年，後續2023年與2024年也都還有長約到期要續約。

環球晶 矽晶圓 半導體 晶圓廠

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