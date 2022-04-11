晶片生產設備交付延遲使三星和台積電保持警惕

集微網消息，BusinessKorea援引日經亞洲4月10日的報道稱，ASML、應用材料、KLA和Lam Research等半導體設備製造商最近已通知其客戶，它們可能需要等待長達18個月才能獲得一些關鍵的半導體生產設備。

由於半導體設備生產零件長期短缺，對高端晶片的需求激增，對高性能半導體生產設備的需求不斷增加，交貨時間急劇延長。SEMI預測，2022年全球半導體設備投資將達到1030億美元。1月份時，這一數字比之前的估計增加了50億美元。從訂購產品到交付的交貨時間從2019年的3至4個月延長至2021年的10至12個月。據日經亞洲報道，三星電子、台積電和聯電已派出官員與設備製造商討論提前設備交付日期的方法。

半導體行業最大的問題是確保EUV光刻設備。EUV光刻設備由ASML獨家生產。截至2021年，ASML的年產量僅為42台設備。