快訊

基隆警員翹班喝酒爆群聚 11人職務異動

台灣南部海域規模5.2地震 屏東、台東三級

TECHCET：全球矽晶圓緊缺2024年前難有緩解

集微網 / 集微網
南韓SK Siltron公司位於美國密西根州Auburn的矽晶圓工廠。 路透
南韓SK Siltron公司位於美國密西根州Auburn的矽晶圓工廠。 路透

集微網消息，諮詢機搆TECHCET日前分析稱，包括SOI晶圓在內的矽晶圓市場規模將在2022年增長10%以上，達到155億美元，同比增長14.8%，這將是十多年來矽晶圓市場首次連續兩年實現兩位數增長。

TECHCET指出，矽晶圓目前供應持續緊繃，總產能大體與年內預計需求量相當，但由於不同客戶設備要求的規格不一，因此存在局部短缺，供應商現有產線優化已不足以滿足不斷增長的需求。

TECHCET稱，目前主要晶圓供應商如信越半導體、SUMCO、GlobalWafers、Siltronic和SK Siltron均表態稱將新建產能，但工廠建設調試完畢預計要到2024年左右，在此之前，供求緊張狀態難以緩解，價格有進一步上漲壓力，來自中國的新競爭者如新昇半導體，有望成為下遊客戶採購12英寸晶圓的替代來源。

半導體

延伸閱讀

鄭文賢專欄／矽晶圓、高速運算 長線帶勁

Q2新強棒出擊 誰是下一個台股黑馬群？

下遊需求強勁 台積電5nm製程產量提升至每月15萬片

漲價抗通膨 四大族群藏飆股

相關新聞

新台幣每貶1% 聯電：有助毛利率升0.3個百分點

新台幣兌美元匯率大貶1.44角，收在29.050元，台灣電子業以外銷為導向，且銷售多以美元計價，包括營收及獲利表現可望受...

蘋果稱鴻海在印度開始生產iPhone 13 公司回應了

外電報導，蘋果11日證實，它開始在鴻海（2317） 位於印度清奈附近的工廠，生產其最暢銷的 iPhone 13 智慧手機...

郭明錤：30%訂單被砍 AirPods 3產線開始雙休

集微網消息，蘋果分析師郭明錤今天發推表示，《時代財經》的報道從側面證明了此前AirPods 3砍單判斷的準確性。

環球晶徐秀蘭：海外新廠選址考慮三要件

環球晶（6488）董事長徐秀蘭今日參加櫃買中心法說會表示，環球晶海外設立新廠進度：設計產能規劃都在進行中，選址已經濃縮到...

晶片生產設備交付延遲使三星和台積電保持警惕

集微網消息，BusinessKorea援引日經亞洲4月10日的報道稱，ASML、應用材料、KLA和Lam Research等半導體設備製造商最近已通知其客戶，它們可能需要等待長達18個月才能獲得一些關鍵的半導體生產設備。

談6國擴廠計畫 環球晶徐秀蘭：新廠設點考慮「三要素」

半導體矽晶圓廠環球晶（6488）於11日參與櫃買市場業績發表會，環球晶董事長徐秀蘭表示，雖然外在有不確定因素，目前半導體...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。