TECHCET：全球矽晶圓緊缺2024年前難有緩解

集微網消息，諮詢機搆TECHCET日前分析稱，包括SOI晶圓在內的矽晶圓市場規模將在2022年增長10%以上，達到155億美元，同比增長14.8%，這將是十多年來矽晶圓市場首次連續兩年實現兩位數增長。



TECHCET指出，矽晶圓目前供應持續緊繃，總產能大體與年內預計需求量相當，但由於不同客戶設備要求的規格不一，因此存在局部短缺，供應商現有產線優化已不足以滿足不斷增長的需求。

TECHCET稱，目前主要晶圓供應商如信越半導體、SUMCO、GlobalWafers、Siltronic和SK Siltron均表態稱將新建產能，但工廠建設調試完畢預計要到2024年左右，在此之前，供求緊張狀態難以緩解，價格有進一步上漲壓力，來自中國的新競爭者如新昇半導體，有望成為下遊客戶採購12英寸晶圓的替代來源。