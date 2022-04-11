研調：NB缺料至Q2底 交期將改善
據TrendForce表示，NB產品受終端市場需求走弱影響，除client SSD已不在長料之列，Type C IC、WiFi與PMIC目前交期仍長，其中又以Type C IC的20~25周為最長，但相較TrendForce今年初的評估，交貨週期並無進一步拉長，預期至第2季底、該三類品項的交期將可獲得改善。在供應鏈供貨持續好轉的情形下，預估第2季筆電（含Chromebook）出貨量約5,510萬台，季減0.7%。
TrendForce表示，2022年上半年消費性電子市場受宅經濟效應減弱、中國疫情及國際局勢緊張、高通膨等衝擊，再加上邁入傳統淡季，相關應用如PC、筆電、電視、智慧型手機需求明顯降溫，下游客戶陸續下修今年出貨目標；車用、物聯網、通訊、伺服器等則仍維持不錯的需求力道。同時，由於疫情擴散以及俄烏戰事持續，故供應鏈普遍透過建立更高的庫存，以避免物料因運輸受阻出現的缺料的風險。
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