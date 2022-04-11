蘋果稱鴻海在印度開始生產iPhone 13 公司回應了

外電報導，蘋果11日證實，它開始在鴻海（2317） 位於印度清奈附近的工廠，生產其最暢銷的 iPhone 13 智慧手機。外界預期，這將深化蘋果在印度智慧手機市場的影響力，並可能推升其市占率。

針對此一傳聞，鴻海今（11）日表示，不評論單一客戶與產品。

外電引述蘋果的聲明指出，「我們很高興開始在印度，為我們的本地客戶製造 iPhone 13，它的設計精美、先進的拍照系統，可拍攝令人驚嘆的照片和視訊，並具備 A15 仿生晶片的出色性能。」

蘋果所有暢銷機型，現在都是通過鴻海和緯創（3231）在印度當地生產。和碩（4938）預計也將在本月開始於印度生產，但是最初將組裝 iPhone 12。