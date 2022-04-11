樺漢3月、Q1營收 創歷年同期新高

工業電腦大廠樺漢科（6414）公布2022年3月合併營收達新台幣95.6億元，月增41.4％、年增15.7％；累計2022年第一季合併營收達新台幣242.2億元，年增20.0％，受惠於設計製造、品牌通路、系統整合三大事業的營收齊步遞出月增率與年增率皆正成長的態勢，推進集團整體3月、第1季營收表現不畏疫情、俄烏戰爭、原物料短缺等逆風影響，雙雙刷新歷年同期新高的紀錄。

樺漢今年首季設計製造、品牌通路、系統整合的營收比重分別為18.2％、41.8％、40.0％，系統整合大幅年增47.2％，係受惠於客戶拉高資本支出投入擴廠增產、以及AI與大數據分析之智慧製造需求，創造營運規模放大，另在樺漢個體的營收表現更為亮麗，歐美地區客戶數位轉型需求、加大對於智能零售、金融、彩票機等相關產品的備貨力道，加上IPC3.0雲地整合轉型升級，以及雲端服務平台的業務持續增加，挹注樺漢個體今年首季業績大幅年增67.4％，中和（1439）抵銷了設計製造部分運營因配合中國當地政府之防疫政策，採封閉式管理而減緩生產動能，讓設計製造首季營收仍有年增19.9％的關鍵原因。

溫室氣體淨零排放等環境永續發展已經是全球各國共識，歐盟將於2026年起開徵碳關稅，根據聯合國環境規劃署2020年的UNEP報告指出，2019年建築耗能佔了全球總耗能35%，溫室氣體排放更高達總量的38%，甚至高於工業部門和運輸的總排放量，樺漢瞄準三大主要市場，包含智慧城市、智能製造與智能樓宇等節能減碳商機。

為促進綠色經濟成長及能源、產業、生活與社會四大轉型，樺漢提供IPC 3.0「雲化ESG賦能科技」雲地整合服務；樺漢的解決方案是遵循三大國際ESG準則(GRI、SASB、TCFD等)，提供六大環境永續規範與認證，包含ISO 50001 能源管理、ISO 14001 環境管理、ISO 14064-1 碳盤查、ISO 14067 碳足跡、PAS 2060 碳中和、 ISO 14046 水足跡等，並與淨零碳的Google雲合作，將企業機關碳排放量正負抵銷，達成碳中和並協助淨零排放及ESG報告揭露，更將以大數據與AI整合技術來加速企業機關達成淨零排放的永續發展。

樺漢ESG科技方案，提供一套完整數位雙生(Digital Twin)及3D可視化智能平台：其中包含電力系統、空調系統、照明系統、水與廢水管理系統、資安系統、門禁系統、監控系統、消防系統等八大系統，同時也提供混合雲之雲地整合與建置：包含Anthos Server 架設與運行、平台導入實際應用、3D視覺化、Web UI 設計開發、新與舊硬體設備整合、各子系統軟體製作規劃、各子系統通訊整合建置等，來提升企業機構ESG達成更安全、有韌性、具競爭力的永續發展，並為樺漢未來營運增添新一波成長動能。