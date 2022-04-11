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誠美材2月自結稅後純益1,736萬元 年增78%

經濟日報 / 記者劉芳妙／即時報導

偏光板大廠誠美材（4960）11日公布2月自結稅後純益1,736萬元，年增78%，每股純益0.03元。

誠美材去年全年稅後純益7.63億元，每股純益1.15元，終止連五年虧損。公司董事會同時決議擬以資本公積配發0.5元現金股利。

誠美材日前獲債權銀行通知，解除債權債務協商機制，另一方面，因應營運持續成長，誠美材預計今年資本支出投入8.45億元，投入新產品及配套技術開發、產能優化及中長期高值化轉型，為五年來新高。

誠美材進一步說明，新產品將投注於推動車載產品、行動穿戴產品、高值化產品。誠美材看好今年來自筆電及監視器新產品出貨帶動下，全年營收有望高個位數成長，加上產品組合優化，毛利率力拚逾10%目標邁進。誠美材去年全年毛利率約8.2%。

毛利率 筆電

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