凌巨：昆山模組廠配合防疫政策停工至12日
中小尺寸面板廠凌巨（8105）今（11）日公告，代子公司昆山和霖光電高科有限公司公告，配合當地政府防疫政策停工至4月12日。
凌巨100%持有的昆山和霖光電，是中小尺寸後段模組廠的主力產線，月產能為250萬片，員工總人數約1,200人。
凌巨公告指出，配合當地政府防疫措施，以確保員工安全及健康。子公司昆山和霖光電高科有限公司，配合當地政府防疫封控政策，自4月11日至12日停工。並將持續密切觀察當地政府防疫政策與實施期間，對產業與供應鏈的影響。
凌巨今年3月合併營收9.1億元，月增18.9%，年增6%。累計今年首季合併營收25.91億元，季減3.7%，年增18.1%。今天股價下跌0.45元，成交量1,271張，收11.45元。
凌巨去年合併營收102.69億元，年增43.5%。毛利率9.3%，年增7.26個百分點。稅後純益9,266萬餘元，較前年的虧損轉盈；每股稅後純益0.21元，董事會決議不配派股利。股東會將於6月23日舉行。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言