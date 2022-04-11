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凌巨：昆山模組廠配合防疫政策停工至12日

經濟日報 / 記者李珣瑛／即時報導

中小尺寸面板凌巨（8105）今（11）日公告，代子公司昆山和霖光電高科有限公司公告，配合當地政府防疫政策停工至4月12日。

凌巨100%持有的昆山和霖光電，是中小尺寸後段模組廠的主力產線，月產能為250萬片，員工總人數約1,200人。

凌巨公告指出，配合當地政府防疫措施，以確保員工安全及健康。子公司昆山和霖光電高科有限公司，配合當地政府防疫封控政策，自4月11日至12日停工。並將持續密切觀察當地政府防疫政策與實施期間，對產業與供應鏈的影響。

凌巨今年3月合併營收9.1億元，月增18.9%，年增6%。累計今年首季合併營收25.91億元，季減3.7%，年增18.1%。今天股價下跌0.45元，成交量1,271張，收11.45元。

凌巨去年合併營收102.69億元，年增43.5%。毛利率9.3%，年增7.26個百分點。稅後純益9,266萬餘元，較前年的虧損轉盈；每股稅後純益0.21元，董事會決議不配派股利。股東會將於6月23日舉行。

凌巨 營收 股東會 面板

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