集邦：上半年消費性電子產品需求疲弱

據集邦（TrendForce）今（11）日表示，2022年上半年消費性電子市場受宅經濟效應減弱、中國大陸疫情及國際局勢緊張、高通膨等衝擊，再加上邁入傳統淡季，相關應用如PC、筆電、電視、智慧型手機需求明顯降溫，下游客戶陸續下修今年出貨目標；車用、物聯網、通訊、伺服器等則仍維持不錯的需求力道。

集邦表示，由於疫情擴散以及俄烏戰事持續，供應鏈普遍透過建立更高的庫存，以避免物料因運輸受阻出現的缺料的風險。

受半導體設備交期延長影響，集邦認為，在今年首季新增產能有限的情況下，整體晶圓代工產能利用率持續滿載，尤以成熟製程（1Xnm~180nm）生產的元件長短料狀況仍然存在。

展望第2季，集邦說，雖然全球晶圓產能增幅仍有限，但由於終端產品需求疲弱，加上國際情勢持續緊張、中國大陸因近期疫情擴散採強行封控等事件，而先前受到產能排擠的晶片讓供應鏈有機會取得較充足的供給。

第1季整體伺服器關鍵物料供應情況略微改善。集邦指出，受超大規模資料中心持續加單影響，網通類別晶片如LAN IC/chip普遍供貨週期仍高約40周，但可透過緊急加單費來彌補需求缺口，影響開始式微。伴隨上述情況緩解，ODM主板生產的追單頻傳，促使FPGA 與 PMIC 等追料情況未歇，網通晶片也呈現超額備貨的狀況，整體市場呈現「大者恆大，大者獨得」局面。

集邦說，二線 ODM 廠商的物料吃緊也依舊讓小部分的客戶主板生產上仍受到壓抑，但不影響整體伺服器市場供貨狀況，伴隨物料供給改善，第2季伺服器出貨將顯著提升，預估出貨季成長約15.8%，來到360萬台。