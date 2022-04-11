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上半年消費性電子產品需求疲弱 供應鏈缺料逐漸緩解

經濟日報 / 記者劉芳妙／即時報導

據TrendForce表示，2022年上半年消費性電子市場受宅經濟效應減弱、中國疫情及國際局勢緊張、高通膨等衝擊，再加上邁入傳統淡季，相關應用如PC、筆電、電視、智慧型手機需求明顯降溫，下游客戶陸續下修今年出貨目標；車用、物聯網、通訊、伺服器等則仍維持不錯的需求力道。同時，由於疫情擴散以及俄烏戰事持續，故供應鏈普遍透過建立更高的庫存，以避免物料因運輸受阻出現的缺料的風險。

受半導體設備交期延長影響，在今年首季新增產能有限的情況下，整體晶圓代工產能利用率持續滿載，尤以成熟製程生產元件長短料狀況仍然存在。

展望第2季，雖然全球晶圓產能增幅仍有限，但由於終端產品需求疲弱，加上國際情勢持續緊張、中國因近期疫情擴散採強行封控等事件，而先前受到產能排擠的晶片讓供應鏈有機會取得較充足的供給。

伺服器方面，第1季整體伺服器關鍵物料供應情況略微改善。除此之外，受超大規模資料中心持續加單影響，網通類別晶片如LAN IC/chip普遍供貨週期仍高約40周，但可透過緊急加單費來彌補需求缺口，影響開始式微。伴隨上述情況緩解，ODM主板生產的追單頻傳，促使FPGA 與 PMIC 等追料情況未歇，網通晶片也呈現超額備貨的狀況，整體市場呈現「大者恆大，大者獨得」局面；二線 ODM 廠商的物料吃緊也依舊讓小部分的客戶主板生產上仍受到壓抑，但不影響整體伺服器市場供貨狀況，伴隨物料供給改善，第2季伺服器出貨將顯著提升，預估出貨季成長約15.8%，來到360萬台。

至於智慧型手機受季節性需求低迷、俄烏戰事及高通膨影響，導致市場需求降溫，故供應鏈物料交貨狀況皆較去年下半年來的舒緩，儘管部分零組件仍存在緊缺問題，但主要多集中在中低階智慧型手機產品上，尤其以4G SoC的交付延遲較為顯著，其交期約30~40周，受限於產能規劃，從去年開始，中低階手機市場的需求就一直未能被滿足。

緊接著是交期約32~36周的A+G sensor ，以及20~22周的OLED DDIC、Touch IC。第二季智慧型手機的生產量將在上述因素交互影響下，預估產量為3.16億台，季成長僅3%，低於往年表現。

展望本季，除了伺服器外，消費性類別相關的終端產品需求仍現疲弱。原屬長料的零組件將因供需失衡面臨更嚴峻的價格考驗；缺料嚴重的短料則透過內部產能的調配，將更多產出轉向需求強勁的產品。

TrendForce認為，由PC市況的變化可以看出，採購行為在需求快速變動的情況下，很快速的由原先超額訂購的策略轉向積極砍單，使得供應鏈的秩序跳脫往年季節性的脈動。而中國近期由於Omicron疫情加速擴散，在清零政策下，強制性與突發性的封控措施，恐使得位於當地的生產製造廠商將面對多重且複雜的供應鏈問題，不利市場表現。

智慧型手機

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