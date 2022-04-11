矽品通過國際車用網宇安全 ISO/SAE 21434 認證

國際封測大廠矽品精密積極擘劃智慧車用科技新藍圖，強化智慧車領域之佈局，在原有IATF 16949車用品質管理系統及ISO 26262功能安全標準的基礎上，全廠域(台灣/大陸廠區)通過ISO/SAE 21434車用網宇安全認證，將車用網宇安全規範整合並落實於生產環節中，以多元化深耕車用電子發展。

車輛智慧化的最終目標是實現車輛的全自動駕駛，5G與車聯網等關鍵技術讓未來生活願景觸手可及，然而，車聯網安全卻潛藏著前所未有的資安風險。

矽品指出，在國際車輛安全法規潮流之下，為了讓車輛製造商生產與設計出能抵禦網絡安全威脅之車輛，聯合國歐洲經濟委員會(UNECE)於R155與R156法規中，明訂車輛製造供應鏈中對車用網絡安全管理系統之規範，且2024年全球所有新車皆需遵守R155汽車網路安全法規之新規定，目的讓整個汽車產業供應鏈，攜手同心確保車用網路安全。

矽品精密品保暨工程中心林英仁副總表示，為了達到2050淨零排碳之目標，迎接全面智慧車時代的來臨，矽品精密加速推動智慧車應用多元佈局，面對智慧車競爭趨勢，車用網宇安全將為首要關鍵任務，有鑑於汽車資安事件層出不窮，更凸顯車聯網資訊安全之重要性，也為了提早識別車載產品生產時，潛在威脅與安全漏洞，矽品精密於今年3月份取得TUV NORD ISO/SAE 21434 車用網宇安全管理系統之國際標準認證，可見矽品精密對車聯網產品安全的重視已落實到全廠域，打造最完整安全之車用產品製造產線，提供全球車用晶片客戶全方位解決方案與承諾。

TUV NORD建議，隨著車聯網技術創新及網路普及化，車聯網與智慧車已是當前產業發展重要趨勢，確保產品供應鏈之安全設計(Security by design)，相關車聯網資安要求及國際資安規範，更受到車用市場及供應鏈高度重視。ISO/SAE 21434國際標準，旨在解決汽車產業網絡安全問題，從整個產品生命週期到產業供應鏈，都應系統性控管網絡安全之風險管理。

ISO/SAE 21434車用網宇安全標準是車聯網發展的重要里程碑，汽車安全(Security +Safety)一直是汽車工業發展過程中不可或缺的一部分，沒有網宇安全(Automotive cybersecurity)，就沒有功能安全(Functional safety)。

矽品精密今取得ISO/SAE 21434認證，正式邁向智慧車新時代。