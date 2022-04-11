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昆山、上海封城 百家上市櫃台商停工名單看這裡

經濟日報 / 記者楊伶雯馬琬淳／台北即時報導
中國大陸疫情蔓延，上海、昆山相繼封城，台商也因配合防疫停工，根據公開資訊站資料，統計從4月1日以來已公告停工的上市櫃公司合計已達101家。新華社
中國大陸疫情蔓延，上海、昆山相繼封城，台商也因配合防疫停工，根據公開資訊站資料，統計從4月1日以來已公告停工的上市櫃公司合計已達101家。新華社

中國大陸疫情蔓延，上海、昆山相繼封城，台商也因配合防疫停工，根據公開資訊站資料，統計從4月1日以來已公告停工的上市櫃公司合計已達101家，包括印刷電路板、網通與連接器、車電及散熱模組、光學光電等電子股之外，還有運輸、食品、造紙、紡織、化工、生技等傳統產業公司。

台股今（11）日開低震盪，盤中大跌逾200點，電子股跌勢重，尤其是在昆山傳出停工恐將延至五一，且包括上海、蘇州、常州也可能延長停工，更是加重電子股跌勢，以印刷電路板股來說，欣興（3037）、台光電（2383）盤中跌幅都超過6%，友達（2409）跌幅逾3%，環球晶（6488）也大跌逾3%。

根據證交所公開資訊觀測站的公告，包括上海、昆山自4月1日以來，已公告停工的上市櫃公司超過百家，包括印刷電路板大廠的欣興、嘉聯益（6153）、台光電、南電（8046）；

網通與連接器、車電與散熱模組、光學光電、電子代工、其他電子、運輸相關包含輪胎及自行車等、食品餐飲、造紙紡織、塑化化工、鋼鐵滑軌、電機電纜、生技與其他傳產公司等。

統計從4月1日至4月11日，上市停工清單包括：

鎰勝-子公司鎰勝電子

華晶科-子公司彩晶光電科技

台光電-子公司台光電子材料

昶昕-子公司友緣化學

六暉-KY-六暉智能科技

欣興-代子公司昆山鼎鑫電子有限公司及 欣興同泰科技

建準-昆山廣興電子

康控-KY-昆山康龍電子科技有限公司、康而富精密機電(昆山)有限公司、

昆山浩均精密電子有限公司

正新-子公司正新橡膠

一詮-一詮精密電子工業

建大-子公司建大橡膠

藍天-凱博電腦

歐格-華格電子

榮成 -榮成環科

志聖 -志聖科技(廣州)有限公司昆山分公司

鴻名 -昆山羿冠電子科技有限公司

新至陞-昆山新至升塑膠電子

友達-友達光電(昆山)有限公司

柏承 -柏承科技(昆山)

今皓-今皓光電(昆山)有限公司

華孚-昆山華復精密金屬

微星-微盟電子(昆山)有限公司

鼎炫-KY-台衡精密測控

聯德控股-KY-聯德精密材料

利奇-子公司英隆機械

貿聯-KY-貿聯電子(昆山)有限公司/翔光(昆山)光通訊器材有限公司

茂順-子公司昆山茂順密封件工業

聚鼎-子公司昆山聚達電子

興能高 -子公司昆山興能能源科技

直得-子公司直得機械

鑫禾-子公司昆山萬禾精密電子

正峰-子公司昆山正富機械工業

維熹-維爾斯電子(昆山)有限公司、維爾斯電氣(昆山)有限公司

耀登-子公司耀登電通科技

鮮活果汁-KY -子公司鮮活果汁

雃博-子公司雅博(昆山)醫療器械

精成科-子公司昆山元崧及昆山元茂

永記-子公司永記造漆工業(昆山)

大亞-子公司恒亞電工

巨大-捷安特（中國）有限公司

捷安特電動車（昆山）有限公司

捷安特（昆山）有限公司

鼎鎂新材料科技股份有限公司

帝寶 -子公司帝寶交通器材

宏致-昆山宏致電子有限公司

冠軍-子公司信益陶瓷

楠梓電-昆山先創電子有限公司及滬照能源(昆山)科技有限公司

鼎炫-KY-子公司台衡精密測控

乙盛-KY-子公司昆山乙盛機械

(蘇州)

桂盟-子公司超匯桂盟傳動(蘇州)有限公司 及蘇州市太倉廠區各子公司

豐達科-蘇州豐航精密金屬有限公司

宏致-蘇州市加利斯精密金屬工藝製品有限公司、蘇州龍翰電子有限公司

(無錫)

三能-KY -三能器具(無錫)有限公司

彰源-無錫彰源金屬製品

(上海)

宏旭-KY-子公司上海宏旭模具工業

氣立-子公司上海氣立可氣動設備

科定-子公司科定(上海)商貿

全友-子公司上海嘉慧光電子

鉅祥-上海鉅祥精密模具有限公司及上海鉅祥精密五金製品有限公司

光麗-KY-子公司上海儀玳化妝品

春源上海華藤金屬加工有限公司

(中國)

日馳 -孫公司日馳(南通)機械配件

淘帝-KY-子公司淘帝（中國）服飾

統計從4月1日至4月11日，上櫃停工清單包括：

(昆山)

映興-子公司昆山映興電子

金洲-子公司昆山金洲

連展投控-連展科技電子

錦明-子公司昆山錦承電子

臺慶科-子公司臺慶精密電子

九豪-子公司九豪精密陶瓷

易發-子公司東野精機

臺龍-子公司台龍電子

越峰-子公司越峰電子

芮特-KY-子公司昆山昕芮特電子

亞電-子公司昆山雅森電子材料

聚和-子公司昆山聚和紙品

兆利-昆山兆利電子

協禧-子公司協禧微機電

友威科-孫公司德威電子

安力-KY-廣禾電子

皇龍-能緹精密電子

宏大 -子公司宏大拉鏈

皇田-子公司昆山皇田汽車配件

環球晶-子公司昆山中辰矽晶

亞電-雅森電子材料

萬潤-萬潤科技精機

天宇-昆山萬金天宇貿易

金洲-子公司昆山金洲

光洋科-子公司光洋化學應用材料科技

單井-子公司單井精密工業

雷科-子公司雷科電子材料

凱崴-昆山滬崴電子有限公司、昆山鐳崴光電科技有限公司

友威科-德威電子

優群-子公司昆山宏澤電子

精湛-子公司昆山全盈自動化設備

(上海)

琉園-琉園水晶制品

桓鼎-KY-興鐵新型建材(上海)有限公司/歐華瑪新型建材(上海)

(蘇州)

迎輝-子公司易控科技

同協-子公司蘇州新新電子

(無錫)

德麥-子公司芝蘭雅烘焙原料

新麥 -子公司新麥機械

上海 台光電

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