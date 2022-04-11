台積電法說會將至 富邦科技ETF可望參與行情

近幾年台灣科技類股表現較突出，尤其是台積電近兩年自新冠疫情前的兩百多元，至今股價達近600元，貢獻出豐富的資本利得，連帶使得有小台積電稱號的富邦科技(0052)ETF，達到公開說明書可分配條件進行相關收益分配。富邦投信指出，台積電將於4月14日召開法說會，富邦科技ETF除息日訂為4月20日，投資人亦可在法說前(或後)，透過ETF參與行情，最晚於4月19日前買進或持有，皆可參與本次配息。

觀察近兩年富邦科技填息或配息的表現，填息速度都很快，填息後也有不錯表現，以2021年來說，配息第五天即在盤中填息、2020年甚至第一天盤中就填息。

依據4月1日發佈富邦科技ETF收益分配期前公告，4月預計配息金額分別為每單位新台幣10.19元，雖然全球市場仍存在著政治地緣及通膨過高等不確定性，以致股市可能持續震盪，但當不確定風險逐漸淡化後，將回歸到基本面，因此體質強勁的台股科技業，富邦科技ETF未來的表現仍值得期待。

富邦投信指出，近年台股強勁表現主要來自於台灣的核心產業—科技業，其中又以半導體業最為關鍵，因此只要能有效掌握科技業，就等於掌握台股未來趨勢。富邦科技ETF為台灣首檔科技產業ETF，同時鎖定國內多個主、次科技產業，包括半導體、電腦、電子零組件等等，並以市值前150大企業為網羅範圍，相較於1張60萬元的台積電，買入1張富邦科技ETF成本相對便宜，若以零股交易，入手門檻更低，且等於一次買入數10檔台股菁英電子企業。

此外，富邦科技ETF以台積電為主要持股，目前持股比率近6成，又有小台積電之稱，讓投資人可簡單投資，小資族也能參與台積電行情，若投資人看好台灣科技類股(或台積電)中長期發展，或有中長期存股需求，皆是參與未來中長期行情之絕佳工具。

4月20日將除息的富邦科技ETF，參與除息的最後買進日為4月19日前，配息發放日則是5月24日。惟實際配息金額及配息率，仍須依4月15日實際配息金額之公告為準。

富邦投信也提醒，投資人參與ETF配息時，應留意配息率並不代表ETF的報酬率，過去配息率也不代表未來配息率，且配息率也會因市場狀況及經理公司配息政策，使得每次配息金額有所不同，甚至有單次配息率衝高的情形。