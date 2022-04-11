聽新聞
test
0:00 / 0:00
亞馬遜、百度 推智慧音箱新應用
DIGITIMES Research分析師張智傑觀察近期智慧音響發展，搭載顯示器的智慧音響硬體與功能演進，亞馬遜(Amazon)、百度在各主要價格區間皆有相應產品上市，布局完善；Google發布產品的時間皆約晚亞馬遜1年，並偏向深化軟體應用。
亞馬遜、百度等智慧音響指標業者，發布的搭載顯示器新品硬體規格多著重於相機鏡頭畫素、處理器規格等的提升；軟體應用方面，亞馬遜、Google導入人臉辨識技術，透過AI記憶使用者需求，增強個人化應用，甚至Google也新增睡眠監控、溫度感測等功能。
現階段推出搭載顯示器的智慧音響業者眾多，以美系、中系品牌領銜，韓系品牌(如樂金/LG)，以及Meta、JBL、聯想等業者雖也推出相關產品，然市場關注度較低，表現尚待突圍。至於另一科技巨頭蘋果(Apple)，到目前為止仍以無內建顯示器的HomePod智慧音響搶市。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言