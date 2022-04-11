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亞馬遜、百度 推智慧音箱新應用

經濟日報 / 記者謝艾莉／台北即時報導

DIGITIMES Research分析師張智傑觀察近期智慧音響發展，搭載顯示器的智慧音響硬體與功能演進，亞馬遜(Amazon)、百度在各主要價格區間皆有相應產品上市，布局完善；Google發布產品的時間皆約晚亞馬遜1年，並偏向深化軟體應用。

亞馬遜、百度等智慧音響指標業者，發布的搭載顯示器新品硬體規格多著重於相機鏡頭畫素、處理器規格等的提升；軟體應用方面，亞馬遜、Google導入人臉辨識技術，透過AI記憶使用者需求，增強個人化應用，甚至Google也新增睡眠監控、溫度感測等功能。

現階段推出搭載顯示器的智慧音響業者眾多，以美系、中系品牌領銜，韓系品牌(如樂金/LG)，以及Meta、JBL、聯想等業者雖也推出相關產品，然市場關注度較低，表現尚待突圍。至於另一科技巨頭蘋果(Apple)，到目前為止仍以無內建顯示器的HomePod智慧音響搶市。

顯示器 亞馬遜 Google

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