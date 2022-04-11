保瑞加拿大CDMO產線擴展計畫 獲安大略省指標性投資

保瑞（6472）今（11）日宣布，旗下位於加拿大的密西沙加廠，獲加拿大安大略省政府共同基金投資250萬加幣（約新台幣5,758萬元）擴展該廠CDMO（委託開發與生產）產線。保瑞集團宣布併同此項投資，未來兩年將投入超過1,000萬美元（約新台幣2.9億元）擴展竹南廠與加拿大廠的固體製劑產線，以滿足更多客戶需求，佈局全球市場。

保瑞加拿大廠位於密西沙加市，為北美重要的生技聚落，加拿大經濟發展、創造就業和貿易部長 Vic Fedeli表示，保瑞擁有多年在全球供應鏈的經驗，具備從早期開發到商業生產所需的所有服務，為加拿大患者和全球100多個市場生產所需藥物，安大略省共同基金相當支持這樣創新的製藥公司。

加拿大政府也相當看好此次與保瑞藥業的合作案，期待能協助保瑞擴大藥品製造產能與技術實力。保瑞的成功也將進一步強化安大略省的藥品供應鏈，促進經濟潛力與生技醫療發展優勢。

保瑞董事長盛保熙表示，加拿大政府非常積極促成此次合作，此次投資案將全數挹注增設新產線，將可大幅提升加拿大廠的製程技術與產能，提供在地與全球最先進的製藥技術與藥品，並吸引更多來自全球的先進藥廠的合作機會。

保瑞也將同時啟動CDMO產線拓展計畫，併同該項投資在內，預計在未來兩年投資超過1,000萬美元在產線建設，象徵保瑞定位成為全球藥廠最佳CDMO合作夥伴的承諾與堅持。

保瑞表示，此次產線拓展計畫是公司成長與發展的重要里程碑，因應客戶需求與未來發展，除了強化既有產線，加拿大廠也將針對研發規劃獨立試製區。此全新規劃的獨立試製區，將專門為研發與臨床試驗生產各種不同劑型的較小批量藥物。

竹南廠則將投入建設獨立生產廠區，以提供具高致敏性或高效價藥物的生產；新增設的包裝線，將可大幅提升既有產能。保瑞進一步提到，整體產線拓展工程預計於今年第2季開始，並計劃於明年第1季正式運營，屆時將可滿足更多新客戶的多元需求，持續帶動集團營運成長。