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圓剛影音設備扎根校園 打造停課不停學教育環境

經濟日報 / 記者劉芳妙／台北即時報導

台灣連日疫情下，各級學校防疫措施再次受到挑戰，當校園封閉時，能夠讓課程無縫進行的數位學習方案也再度受到重視，圓剛（2417）今年深入校園，透過多年的影音視訊專業，將產品導入混合式學習、數位化教室的校園發展趨勢，今年已獲得多項政府標案，投入上萬台視訊產品導入教學機構，預估2022年持續深耕校園數位化建置。

圓剛表示，公司以多年影音技術跨足教育市場，接連在桃園、台南、雲林各縣市的中小學機構建置數位學習設備，靠著產品多樣的支援彈性，完成各級學校「班班有視訊、學習無落差」的展望。

在桃園，圓剛網路攝影機PW310P以免驅動的相容性將產品與蘋果作業系統串連，建置居家學習服務中心；在台南則考量線下實體、遠距異地兩種情境，為各級中小學每間教室提供超廣角網路攝影機PW315，不只在教室視訊可以涵蓋黑板內容，也有輕巧易攜的小機身供教師遠距使用。

圓剛在雲林更推動全球首創的PW313D雙鏡頭網路攝影機，PW313D原本為遠距教學設計，透過兩個鏡頭同時拍攝視訊及實體教材，將實物投影機功能合二為一，而在教育數位化的浪潮下，雙鏡頭的多種應用功能更獲得全面發揮，除了線上課程外，也能使用在課程預錄、教材投影展示，成為防疫不停學的堅實後盾。

秉持著易學、易用、高品質的產品定位，圓剛科技期望以最低的學習成本，支援教育工作者適應數位化學習，產品堅持台灣設計製造，不只堅持最高品質，能提供完善維修服務，也降低隱私疑慮，圓剛董事長郭重松表示，疫情的變化我們無法預期，但透過持續將影音技術精進，了解使用者的真正需求，我們提供了新常態下最合適的數位教育方案，希望透過高品質的影音，讓學習不停擺，遠距教育不打折。

視訊 雙鏡頭

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