保瑞啟動CDMO產線擴展 獲加拿大指標性投資

保瑞旗下位於加拿大的密西沙加廠獲加拿大安大略省政府共同基金投資250萬加幣擴展CDMO產線。保瑞表示，此次投資不僅代表加拿大政府肯定保瑞的創新製藥技術與營運實力，更將提升該廠產能與製程技術，同時也挹注當地就業機會與經濟發展。

同時，保瑞集團也宣布併同此項投資，將在未來兩年投入超過1000萬美金擴展旗下竹南廠與加拿大廠的固體製劑產線，以滿足更多客戶需求，佈局全球市場。

保瑞加拿大廠位於的密西沙加市，為北美重要的生技聚落，加拿大經濟發展、創造就業和貿易部長Vic Fedeli表示，保瑞擁有多年在全球供應鏈的經驗，具備從早期開發到商業生產所需的所有服務，為加拿大患者和全球100多個市場生產所需藥物，安大略省共同基金相當支持這樣創新的製藥公司。

同時，加拿大政府也相當看好此次與保瑞藥業的合作案，期待能協助保瑞擴大藥品製造產能與技術實力，保瑞的成功也將進一步強化安大略省的藥品供應鏈，促進經濟潛力與生技醫療發展優勢。

保瑞董事長盛保熙表示，此次投資案將全數挹注增設新產線，將可大幅提升加拿大廠的製程技術與產能，提供在地與全球最先進的製藥技術與藥品，並吸引更多來自全球的先進藥廠的合作機會，保瑞也將同時啟動CDMO產線拓展計畫，併同該項投資在內，預計在未來兩年投資超過1000萬美元在產線建設，象徵保瑞定位成為全球藥廠最佳CDMO合作夥伴的承諾與堅持。

保瑞表示，此次產線拓展計畫是公司成長與發展的重要里程碑，因應客戶需求與未來發展，除了強化既有產線，加拿大廠也將針對研發規劃獨立試製區。此全新規劃的獨立試製區，將專門為研發與臨床試驗生產各種不同劑型的較小批量藥物。

竹南廠則將投入建設獨立生產廠區，以提供具高致敏性或高效價藥物的生產；新增設的包裝線，將可大幅提升既有產能。保瑞進一步提到，整體產線拓展工程預計於今年第二季開始，並計劃於明年第一季正式運營，屆時將可滿足更多新客戶的多元需求，持續帶動集團營運成長。