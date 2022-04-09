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聯陽推系統單晶片搶市 攻智慧家電、車載應用

經濟日報 / 記者鐘惠玲/即時報導

IC設計廠聯陽（3014）持續擴產新產品線，其中系統單晶片（SoC）積極搶攻智慧家電、車載等應用。

聯陽的營收結構中，內嵌式控制晶片與輸出入（I╱O）控制晶片的比重約為五成，另外，高速傳輸介面晶片的比重也達三成，同時，該公司還推出系統單晶片。

在PC相關晶片方面，聯陽總經理林弘堯提到，最近外界對於PC市場看法比較保守，該公司在相關晶片的市占率約達五成，即使今年PC市場規模下滑，仍希望其市占率能達一半以上。

至於高速傳輸介面晶片方面，聯陽希望今年至少維持與去年相當的業績，有機會再持續提升。

同時，林弘堯表示，去年其系統單晶片的發展受限於產能不足，今年相關業績預期會持續成長。這項產品線在這兩季的需求有些遞延，目前單月業績約4,000萬元左右，估計到第2季末或第3季時，需求會再增溫，屆時單月業績可能達5,000萬至6,000萬元水準。

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