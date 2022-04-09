蘋果南韓增設零售店明洞門市開幕 庫克特地發推特慶祝

蘋果增設南韓零售店，今（9）日明洞門市正式開幕，蘋果執行長庫克今日也特別以韓文問候語發推特慶祝該門市開幕。

庫克在個人推特上指出，蘋果在南韓首爾的最新門市Apple Myeongdong開店了，很高興能夠在獨特和充滿活力的空間以及社區當中服務，進一步支持南韓客戶。

另外由於新冠防疫考量，蘋果南韓明洞店開幕當天僅開放預約顧客造訪。顧客可至線上選取開放時間，一次預約僅限一人，不得轉讓。

蘋果日前已發布新聞稿提到，明洞零售店將成為韓國知名和新晉藝術家的舞台，將帶領致敬當代韓國文化的獨特 Today at Apple 課程。該零售店將首度推出 K-pop Today at Apple Remix 課程，內容包括來自韓國流行音樂超級組合 SEVENTEEN 的音樂。新課程預計將在亞洲其他 Apple 零售店推出，重點關注該組合在 5 月發行完整專輯前即將搶先推出的單曲《Darl+ing》。參與者將深入了解該團體的創作過程，並運用 iPad 和 GarageBand 解構新曲目。

蘋果指出已在南韓營運 20 多年，公司持續的投資和創新支持著該國數十萬份工作。自 2018 年 Apple Garosugil 開幕以來，Apple 已迎來數百萬顧客光臨其零售店，並繼續提供學習、創造和參與的機會。今年 3 月與 POSTECH 合作設立 Apple Developer Academy，並於本週稍早開放申請首屆 Apple 製造研發加速器。

另外隨著 Apple TV+ 於南韓登場，蘋果也推出其首部韓語 原創影集《Dr. Brain》以及新原創影集《柏青哥》。今年年初也與世界知名導演朴贊郁合作拍攝一部 Shot on iPhone 影片《Life Is But a Dream》。