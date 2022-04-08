效法台積電留才！和碩發布新薪酬制 傳月薪增10~15%

科技業搶人才大戰開打，和碩8日公布最新薪資政策，大幅修改薪酬結構，將部分變動獎金轉換入每月月薪發放，透過提高基本薪資佔比，達到提升人才留任與對外招募競爭優勢，新令預計4月1日上路，這也是繼台積電2021年宣佈調高基本薪資後，又有兆元級企業跟進調高底薪。

科技業徵才日益困難，除拚技術、搶零件，人才已經成為企業間新的競爭項目，為留住中堅幹部，照顧基層員工，和碩8日傍晚由執行長廖賜政簽核發布新令，新制是調高基層與中階主管薪資結構，副理級以下職等員工，將把每年9月發放的變動獎金提撥部分額度到每月領取。

廖賜政在公告中強調，目的是留才及提高招募員工的薪資競爭力，他也強調，每年7月的調薪機制今年會如常，依照市場情形正常調薪。固定薪資調升新制4月1日生效，換言之，各員工5月5日領到的薪水就會「有感」，同時公司強調每個員工總薪資其實並無變化，只是調整發放節奏。

和碩表示，該薪資調整對員工而言主要有三個微幅變化，1.每月員工可支配所得將提高，有利於財務規劃運用，2.過去是9月發放獎金，1月發年終，這部分都需要扣二代健保費2%，若轉入月薪，則相對省下這部分費用支出，最後則是月薪調高後，資方提列的勞退6%金額也會微幅增加。

和碩並未公布固定薪資將因此增加多少，但內部員工推算，9月獎金多與企業前年度營運表現連動，此次新制上路，9月獎金估將至少有一半以上會分到各月實領，基層到中階主管將因此新制度，月薪比舊制提升10~15%不等，不過總年薪不變，所以只是薪資平準化，實際沒有差異。和碩基層員工約7000~8000人。

外商來台大舉徵才，許多外商薪資結構偏向高月薪及固定年終方式徵才，台灣科技業多會含績效獎金或分紅，導致月薪相對較低，但如此一來也使得徵才上月薪跟月薪比相對欠缺競爭力，為此台積電2021年才宣布，將變動薪酬部分轉為固定薪酬，市場傳月薪上調幅度高達20%。

根據和碩申報資料，和碩2020年基層員工平均年薪122.3萬元，員工薪資中位數為98.7萬元，跟同業相比，和碩基層員工平均年薪與同業相當，但員工年薪中位數則不到百萬元，相對緯創、廣達、仁寶都在百萬元以上，僅比英業達略高。

和碩8日也剛公布3月合併營收達1155.62億元、月增35.76%、年增43.69%，創歷年同期新高，累計首季營收3238.24億元、年增49.49%，也為歷年第1季新高。