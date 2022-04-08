宏碁暫停俄國業務 華碩維持原先聲明

俄烏戰爭持續，宏碁（2353）今（8）日罕見正式宣布，基於近期情勢發展「我們決定暫停俄羅斯業務」，雙A中宏碁正面回應，華碩則表示，維持原先聲明。

宏碁表示，公司重視所有員工之安全，並將持續協助受影響者及其家屬，希望能盡速恢復和平。並強調關心在此次衝突中受到影響的民眾，正與多個非營利國際組織合作進行各項人道援助。

華碩董事長施崇棠日前首度公開露面，面對媒體提問，僅表示「華碩已停止出貨俄羅斯」。華碩約三週前宣布，深度關切在烏克蘭逐漸升級的人道主義危機，已積極為當地受影響的同事及家人提供援助，並將持續關注情勢的進展。

華碩強調，一直致力遵從所在各國的規範，加上供應鏈、物流、銀行交易及其他因素所形成的複合性挑戰，對俄羅斯市場的出貨已停滯。為盡一份力量，華碩將捐助財團法人賑災基金會「賑濟烏克蘭專戶」新台幣3000萬，衷心期盼和平及人道援助能即時給予每一位受影響者。