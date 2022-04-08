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宏碁表態 宣布暫停俄羅斯業務
俄烏戰爭開打至今月餘仍未止息，全球不少科技大廠陸續宣布離開俄羅斯市場，台灣電腦大廠宏碁也在今天表態，「基於情勢發展，宏碁決定暫停俄羅斯業務。」
宏碁過去僅在每季財報接露泛歐、泛美、泛亞三大地區的營收比例，並未針對俄羅斯市場業務占比做過揭示；市場預估，宏碁筆記型電腦產品出貨量中，有5%來自俄羅斯市場。
宏碁表示，公司恪守國際間貿易相關法律規定，也將密切觀察俄羅斯及烏克蘭衝突。「基於近期情勢發展，我們決定暫停俄羅斯業務。宏碁重視所有員工的安全，並將持續協助受影響者及其家屬，希望能盡速恢復和平。」
宏碁也關心在此次衝突中受到影響的民眾，正與多個非營利國際組織合作進行各項人道援助。
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