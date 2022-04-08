宏碁：基於近期情勢發展 決定暫停俄羅斯業務

PC品牌大廠宏碁（2353）今（8）日公布2022年3月份單月合併營收為303.10億元，年增9.2%、月增32.3%；第1季合併營收為783.73億元，年增9.5%，創9年同期新高。上市、上櫃、興櫃及公開發行子公司皆已分別公告3月份營收，第1季已公開發行子公司營收合計成長37.1%。同時，宏碁宣布，基於近期情勢發展，決定暫停俄羅斯業務。

宏碁 2022年第1季營運表現亮點包括：電競事業營收年增25.9%、商用事業營收年增36.9%、桌上型電腦營收年增30.3%、宏碁遊戲公司營收年增37.2%、聯永基公司營收年增172.3%、宏碁智通公司營收年增133.9%、安圖斯科技公司營收年增391.2%。

宏碁指出，集團建立多重事業成長引擎的策略持續發酵，非PC及顯示器之事業第一季營收年增32.1%，高於整體營收年增率。

宏碁表示，公司恪守國際間貿易相關法律規定，並密切觀察俄羅斯及烏克蘭衝突。基於近期情勢發展，我們決定暫停俄羅斯業務。宏碁公司重視所有員工之安全，並將持續協助受影響者及其家屬，希望能盡速恢復和平。

宏碁公司關心在此次衝突中受到影響的民眾，正與多個非營利國際組織合作進行各項人道援助。