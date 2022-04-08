快訊

「犧牲自己成全別人」 王浩宇宣布退選市議員

宏碁：基於近期情勢發展 決定暫停俄羅斯業務

經濟日報 / 記者吳凱中／台北即時報導
基於情勢發展，宏碁決定暫停俄羅斯業務。圖／擷取自宏碁官網
基於情勢發展，宏碁決定暫停俄羅斯業務。圖／擷取自宏碁官網

PC品牌大廠宏碁（2353）今（8）日公布2022年3月份單月合併營收為303.10億元，年增9.2%、月增32.3%；第1季合併營收為783.73億元，年增9.5%，創9年同期新高。上市、上櫃、興櫃及公開發行子公司皆已分別公告3月份營收，第1季已公開發行子公司營收合計成長37.1%。同時，宏碁宣布，基於近期情勢發展，決定暫停俄羅斯業務。

宏碁 2022年第1季營運表現亮點包括：電競事業營收年增25.9%、商用事業營收年增36.9%、桌上型電腦營收年增30.3%、宏碁遊戲公司營收年增37.2%、聯永基公司營收年增172.3%、宏碁智通公司營收年增133.9%、安圖斯科技公司營收年增391.2%。

宏碁指出，集團建立多重事業成長引擎的策略持續發酵，非PC及顯示器之事業第一季營收年增32.1%，高於整體營收年增率。

宏碁表示，公司恪守國際間貿易相關法律規定，並密切觀察俄羅斯及烏克蘭衝突。基於近期情勢發展，我們決定暫停俄羅斯業務。宏碁公司重視所有員工之安全，並將持續協助受影響者及其家屬，希望能盡速恢復和平。

宏碁公司關心在此次衝突中受到影響的民眾，正與多個非營利國際組織合作進行各項人道援助。

營收 宏碁 俄羅斯

延伸閱讀

報復跟進西方制裁 俄羅斯禁紐西蘭、澳洲總理入境

用人民幣支付的俄羅斯煤炭石油 即將流入中國

PC廠防疫 宏碁11日起啟動分流辦公

人民幣支付 首批俄羅斯煤炭將抵中國

相關新聞

聯電、世界先進首季營收同創單季新高

晶圓代工廠聯電（2303）及世界先進今日公布3月營收，同創歷史新高，且兩家公司第1季營合併收也都改寫單季新高紀錄。

UL認證 鴻海龍華廠成全球首座零廢綜合生態示範園區

鴻海科技集團推動循環經濟成果再獲認可，位於中國大陸深圳龍華科技園區近日正式取得UL 2799廢棄物零填埋「金級認證」，認...

宏碁：基於近期情勢發展 決定暫停俄羅斯業務

PC品牌大廠宏碁（2353）今（8）日公布2022年3月份單月合併營收為303.10億元，年增9.2%、月增32.3%；...

力積電銅鑼新廠上樑 年底裝機明年投產

力積電新建銅鑼12吋晶圓廠今（8）日舉辦上樑典禮，廠房興建將加緊趕工，以期在今年底前完成無塵室建設，展開設備裝機作業，並...

IDC：亞太區2025年人工智慧支出將達320億美元

國際研究調查機構IDC出具最新《全球人工智慧支出指南》研究指出，亞太地區（不含日本）在AI（人工智慧）系統方面的支出，將...

力積電銅鑼12吋新廠上樑 力爭年底裝機明年投產

晶圓代工廠力積電（6770）苗栗銅鑼新建12吋晶圓廠今（8）日舉行上樑典禮，廠房興建將加緊趕工，以期在今年底前完成無塵室...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。