中嘉寬頻推半年短約 應援居家上班上學需求

國內新冠肺炎疫情升溫，由於Omicron傳染力強，本土確診案例連日破百，為降低群聚感染的風險，企業陸續重啟居家或分流辦公，各級學校亦視狀況分別展開線上教學。中嘉寬頻表示，考量使用者的多元生活型態，推出二款防疫專案，強打小資族及短租方案。

中加寬頻表示，針對小資族等過去多使用手機上網為主，但既有網路流量與訊號穩定度難以支援居家上班上課，中嘉寬頻提供無負擔入門款的半年期短租方案，從120M到1G等多種頻寬，最低每月599元起，以輕量化約期幫助消費者解決臨時需求、降低負擔。

此外，針對有子女的家庭，中嘉寬頻表示，因家中成員上班視訊、遠距上課同時進行，需確保網路可多人同時間順暢使用，加上追劇、打遊戲等影音娛樂需求，此類網路固定用量較大、已將家用寬頻納入長期居家抗疫規劃的民眾，中嘉寬頻祭出史上最大優惠，指定長約方案1G上網搭配Wi-Fi6，月繳799元、120M則為479元，相當於月租8折，可用三年，再享市值超過6000元的數位頻道與看片金，以實質行動回饋長期有固定需求的用戶；多種方案讓消費者不論短期居家、長期抗疫通通無後顧之憂。

中嘉寬頻表示，體恤受疫情波及陸續停課的孩童家長們，順勢推出數位加值頻道兒童餐優惠，即日起訂閱就送一個月免費看，Nickelodeon Asia尼克兒童頻道等四大兒童頻道全天放送看到飽，豐富優質、寓教於樂的熱門動畫與影集讓孩子在家防疫不無聊。