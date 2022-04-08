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聯電、世界先進首季營收同創單季新高
晶圓代工廠聯電（2303）及世界先進今日公布3月營收，同創歷史新高，且兩家公司第1季營合併收也都改寫單季新高紀錄。
聯電結算3月合併營收221.4億元，月增6.4%，連續6個月營收創新高，年增33.2%；累計第1季合併營收突破600億元，達634.22億元，季增7.3%，年增34.7%，優於預期。
世界3月合併營收首度突破50億元關卡，達50.68億元，月增19.4%，年增更達41.4%。世界先進表示，晶圓出貨量增加及較佳的產品組合是推升3月營收創高的主要動力。
世界累計第1季合併營收134.92億元，符合公司原訂132億至136億元的財測目標，季增5.9%，年增加約47%。
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