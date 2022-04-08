力積電銅鑼新廠上樑 年底裝機明年投產

力積電新建銅鑼12吋晶圓廠今（8）日舉辦上樑典禮，廠房興建將加緊趕工，以期在今年底前完成無塵室建設，展開設備裝機作業，並於明年第三季開始量產，儘快滿足客戶需求。

力積電銅鑼廠上樑典禮由力積電董事長黃崇仁主持，總經理謝再居及多位高階主管外，新竹科學園區管理局長王永壯、互助營造董事長林志聖、東鋼構總經理邱正彬等也參加上樑典禮。

力積電新建銅鑼12吋晶圓廠總投資新台幣2780億元，規劃建置月產能10萬片12吋晶圓的一、二期廠房以及相關的辦公大樓、廠務及倉儲等設施。

黃崇仁表示，銅鑼新廠第一期產能已有多家客戶爭取簽訂長期合約，公司將會加速建廠、裝機和投產的步伐，預計今年底就會將機台移入銅鑼P5新廠，2023年下半開始少量投產，並依照規劃在2024年內達到月產3.5萬片12吋晶圓的第一階段目標，之後再視市場需求、客戶和產品組合等，將P5廠推升到每月5萬片的滿載產能。

力積電表示，公司計畫2025年啟動第二期P6廠的興建工程，逐步完成整個力積電銅鑼廠區月產10萬片12吋晶圓的目標。

力積電內部自行結算合併營收報告今日也出爐，3月合併營收達72.04億元，再創歷史新高。