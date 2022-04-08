日月光高雄廠 獲TaiSEIA驗證金質級標章

高效的維運能力與需求，伴隨龐大能源消耗，日月光投控（3711）今（8）日表示，為維持可靠的安全管控，旗下日月光高雄廠推動綠色機房建置，3月取得K24-IT機房TaiSEIA「資料中心能源使用效率驗證」金質級標章，是全台第一家通過該等級的企業。

近年，全球智慧科技浪潮加速數位轉型進程，業界大廠紛紛布局智慧製造，以提升產業競爭力、滿足市場需求；提供即時分析管理，以及高速穩定傳輸的資訊數據中心，遂成為企業經營維運的核心關鍵。

AI世代資訊整合需求擴大，企業愈加依賴高度安全且穩定的設備，以實現數據中心全天候的高效率運作，加速用電需求成長。

為了取得企業營運與環境永續的平衡，高雄廠推動新世代IT綠能機房，以高效、節能的目標從源頭規畫興建，提供完整可靠的資訊系統服務，更提升能源使用率。

日月光表示，本次K24-IT機房成功達到PUE（Power Usage Effectiveness，電力使用效率）量測值1.51，低於國際1.8到2.1量測值，代表機房電力幾乎用於IT設備，僅少部分用於空調冷卻或供電系統的耗損，節能成果優於國際平均16到28%。

日月光解釋，K24-IT節能機房採以冷熱通道分離的設計，同時調整機櫃的擺放，將伺服器排出的熱氣集中在熱通道，不會散逸到機房，並依據最佳化熱對流加寬熱通道，設計熱緩衝區維持設備效率運轉，減少熱負荷導致硬體當機問題；選用高效機櫃，導入結構化佈線，取代天花板或高架地下佈線的做法，提升機櫃內設備散熱效率，同時確保設備間的連接品質、保持未來異動需求的系統彈性。

未來，日月光承諾，高雄廠的新建IT廠房，皆會以此節能設計建置，藉以確保機房的長期穩定運作，並提升用電效率。

面對全球節能減碳的綠能趨勢，日月光強調，積極推動永續發展，從節能與能源轉型雙管齊下，佈局智慧廠房、智慧電網等多項專案，以「節能」、「綠能」及「儲能」三大方針，促進日月光低碳發展，打造綠能製造供應鏈系統，持續帶領半導體夥伴共同落實節能行動，並朝向淨零碳排目標邁進。