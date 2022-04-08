助產業升級轉型 國發基金前進宜蘭舉辦說明會

為加速產業創新加值並促進經濟轉型與國家發展，宜蘭縣政府工商發展投資策進會協同國發基金加強投資專案辦公室與投資台灣事務所，今（8）日在宜蘭縣政府舉辦投資補助方案說明會。

說明會由宜蘭縣政府工商發展投資策進會總幹事游美蘭代表致歡迎詞後，由台灣經濟研究院研究六所所長吳孟道介紹國發基金直接投資方案，亦邀請投資台灣事務所協理林姿吟介紹投資台灣三大方案3.0。

林姿吟指出，投資台灣三大方案3.0包含「歡迎台商回台投資行動方案」、「根留台灣企業加速投資行動方案」及「中小企業加速投資行動方案」的投資原則及申請流程，截至2022年3月底止，吸引1,184家企業投資，創造超過13.3萬個工作機會，其中通過審查廠商預計將為宜蘭縣增加129.02億元投資額。

且本次台灣三大方案3.0將增列配合政府2050淨零碳排政策目標，逐步落實減碳排的業者，期除了鼓勵廠商智慧升級轉型，也能提出減碳具體做法，以跟上全球減碳趨勢。而在三星的宜蘭清水地熱發電廠是全國唯一成功的地熱發電，為再生能源發展立下第一個成功的示範，宜蘭縣政府團隊期待未來攜手中央為經濟帶來強大的支撐動能。

國發基金自1973年創立至今，已累積1.3兆的規模，當年政府給的資金大約是309億元，經過多年的累積，目前已繳回國庫的總金額已達到2,801億元，投資成果豐碩。

其中，直接投資方案受理申請國發基金投資金額一億元以上的案件，被投資企業階段涵蓋新創、未上市到上市櫃企業，投資標的包含：台積電、陽明海運、國光生技、群創光電、台灣高鐵、中華電信等知名企業，可謂我國產業創新升級的重要推手。

吳孟道表示，為強化經濟動能，並帶動產業升級轉型，政府提供多元投資方案，也藉由本次說明會，向業界先進介紹如何運用政府資源，減少募資障礙，並活絡企業資金，攜手創造美好商業前景。